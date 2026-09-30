Projekat rušenja Srbije - deo 4.

PROJEKAT na rušenju Srbije, čiji su akteri strane službe preko svojih piona i poslušnika u Srbiji, odvija se bukvalno od 2012.godine.

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Na razne načine su se manifestovali vidovi ovog projekta , počevši od akcije ne davimo Beograd, pa sprečavanje otvaranja rudnika litijuma, za njih bogom dane jezive trgedije u školi Ribnikar, i zločinu u Duboni i Orašju, za koje je optuživana država i njene institucije.

Da bi mogli da se nađu građani u Srbiji koji bi učestvovali u rušenju sopstvene zemlje, trebalo ih je dobro platiti, jer na žalost, videlo se da takvi u Srbiji postoje i to ne mali broj.

Da bi se obezbedila novčana sredstva morale su biti stvorene na desetine, pa i stotine takozvanih nevladinih organizacija, koje praktično služe samo za transfer novca iz inostranstva i plaćanje rušiteljima Srbije. Sve ovo i mnogi drugi protesti nisu uspeli i čekala se kakva nova tragedija, jer što gore da se desi u Srbiji to je bolje za tvorce ovog projekta i okidač za plaćenike koji rade na rušenju Srbije.

Na žalost, desila se tragedija u Novom Sadu, koja je odnela 16 nevinih ljudskih života.

Svedoci smo da se mehanizam rušenja države, a pogotovo Predsednika Aleksandra Vučića odmah aktivirao. Fakulteti, pa i srednje škole su blokirani, izlilo se permanentno nasilje plaćenika po ulicama Srbije.

Na nesreću tvoraca ovog projekta, obojena revolucija ili rušenje ustavnog poretka na ulici, nije uspelo.

I dalje vršeći nasilje, tražili su vanredne parlamentarne izbore, misleći da ih predsednik neće raspisati, kada ono izbori se raspisaše u zakonskom roku za 25.oktobar!

Tvorci ovog projekta nisu imali kud, i sada su ušli u završnu fazu, a to je golo nasilje.

Izmanipulisani studenti skoro dve godine pompezno su isticali da na izborima ne žele nikog ko se do sada bavio politikom, kada ono međutim. Na prijavljenoj takozvanoj studentskoj listi od 250 imena nema studenata nego raznoraznih vremešnih ličnosti i veliki broj njih koji su bili pripadnici režima do 2012.godine. Studente iliti blokadere niko ništa nije pitao, niti se oni za bilo šta pitaju, jer listu su sastavili predstavnici demokratske stranke Pajtić, Petrović, ....i strane ambasade. Oni to čak i ne kriju.... Prvi na ovoj listi je Ilija Srdanović, koji je to samo formalno, jel je sasvim svejedno ko se gde na ovoj listi nalazi, jer ni oni se ni za šta neće pitati...

Odmah je nosilac liste "Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić pozvao na TV duel prvog, Iliju Srdanovića, što je ovaj sa ignorancijom odbio. Usledili su pozivi za TV duele na javnom servisu , po raznim stručnim pitanjima, ali su sa blokaderske liste sve odbili.

Doduše prevarila se Mirjana Nikolić, rektorka Univerziteta umetnosti u Beogradu, treća na blokaderskoj rang listi, i prihvatila TV duel sa Anom Brnabić, koja je bez razmišljanja došla na televiziju N1. Posle fijaska ,koji je gospodja Nikolić doživela u ovom TV duelu, bruke i sramote, iz centra moći koji rukovodi ovim projektom zabranjeno je svim blokaderima sa ove liste, a i drugima, da se javljaju na TV duele.

Svi građani Srbije znaju da je jedini program blokadera "UA, Vučić!", koji je uzgred budi rečeno, 27.septembra podneo ostavku na mesto Predsednika Republike, da bi kao građanin mogao da bude nosilac liste "Ujedinjena Srbija" i učestvovao u kampanji.

Može se čuti da blokaderi ne izlaze na TV duele, jer nemaju program i šta da kažu, što nije tačno. Imaju blokaderi svoj program, ali ga oni preko malih ekrana NE SMEJU DA IZNESU!

Kako izneti da su delovi programa priznanje Kosova i Metohije kao nezavisne države, uvođenje sankcija Rusiji, donošenje deklaracije u skupštini Srbije da je priznat genocid u Srebrenici, prekid specijalnih veza sa Republikom Srpskom, kao i ekonomska saradnja sa Republikom Kinom, jednom rečju kompletno urušavanje Srbije kako tvorci ovog projekta zahtevaju.

Kako sve ankete pokazuju da studentska lista neće moći da pobedi na izborima, to projekat dalje predviđa, po mogućstvu, blokadu izbora na taj dan, izlazak na ulice u večernjim satima i sutradan proglašenje pobede bez pokrića.

Sve do danas blokaderi primenjuju izuzetnu količinu uvreda prema svim svojim neistomišljenicima, praktično građanima Srbije, sa kojim sigurno ne mogu nikog da pridobiju.

Kako su pre dva dana najnovije ankete, a pogotovo najpoznatije svetske kladionice pokazale totalnu katastrofu blokaderke liste i apsolutnu dominaciju Aleksandra Vučića i liste "Ujedinjena Srbija" na izborima, to su tvorci projekta u panici morali hitno da reaguju i izdali su nalog da se ne čeka 25.oktobar, nego da se sa NASILjEM POČNE ODMAH!

Samo u jednom danu, 29.septembra, počinje se sa strašnim nasiljem prema aktivistima SNS. U Novom Sadu ilija Srdanović, prvi na blokaderskoj listi, krajnje primitivno, bezobrazno ,bahato i nasilno staje ispred štanda aktivista SNS, galami i gestikulira, vređajući ih, sav hrabar jer su iza njega blokaderski jurišnici, koji su jurnuli i povredili i to ženu aktivistkinju SNS i započeli tuču.

U Nišu su u isto vreme napadnuti aktivisti SNS, od kojih je jedan hitno hospitalizovan, usled povrede glave, izliva krvi u mozak.

U Beogradu, Rakovici, aktivista SNS sa trotoara gurnut je na ulicu i na automobil koji ga je udario. Čovek je hitno prevezen u bolnicu.

Paralelno sa ovim, što je tek početak nasilja, aktivirali su se po komandi svi koji podržavaju blokadere, Kurtijev režim na KIM masovno hapsi Srbe po lažnim optužbama, i određuje im pritvor, a svi mediji i društvene mreže u Hrvatskoj i Sarajevu, udaraju na Srbiju iz sve snage vređajući koga god stignu i pretvarajući ga u crnog Đavola!

Za samo dve godine tvorci projekta uneli su u ovo više od 3 milijarde evra, i logično da im sada nema nazad, ali zaboravljaju da su udarili na Srbiju čiji se građani nikog i ničeg ne plaše!!!