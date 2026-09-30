MORA LI NEKO DA POGINE DA BI SE REAGOVALO? Motociklista pao tokom blokade u Ustaničkoj, građani strahuju za svoje živote (VIDEO)

MOTOCIKLISTA pao tokom blokade u Ustaničkoj ulici, a potom je napadnut. Građani strahuju za bezbednost i traže hitnu reakciju nadležnih institucija.

Foto: printskrin Instagram/moc zvezdare

Snimci iz Ustaničke, jedne od prometnih beogradskih ulica, izazvali su ogroman bes građana: Dokle može da ide ugrožavanje bezbednosti građana pod izgovorom političkog protesta i kada će nadležne institucije odlučno reagovati?

Motociklista koji je prolazio Ustaničkom ulicom u Beogradu našao se u životno opasnoj situaciji tokom sinoćnje blokade saobraćaja. Prema objavi koja se širi društvenim mrežama, učesnici blokade izašli su na kolovoz mašući velikom zastavom, a motociklista, koji je u vožnji uleteo u tu zastavu, pao je sa motora. Umesto da se sve završi pružanjem pomoći čoveku koji je pao, blokaderi su se još obrušili na njega, jer „odakle njemu pravo da vozi kada se oni pojave“?!

Ogorčeni građani, koji su svesni da se sutra mogu naći u istoj situaciji, zahtevaju u komentarima na društvenim mrežama hitnu reakciju policije. Moraju se identifikovati svi učesnici blokade koji su doveli do situacije u kojoj je zamalo došlo do tragedije, a potom i do napada na nedužnog čoveka.

Skoro dve godine protesta, bezbednost građana sve ugroženija

Gotovo dve godine od početka protesta u Srbiji, prizori iz Ustaničke predstavljaju ozbiljno upozorenje na opasnost od nebezbednog blokiranja saobraćaja.

Kakvo opravdanje može da postoji za iznenadno izlaženje pred vozila? Ko preuzima odgovornost kada se ispred motocikliste pojavi grupa ljudi sa velikom zastavom? Ko će odgovarati ako sledeći put neko izgubi život? Šta je uopšte poenta i koji je to viši cilj ako neko izgubi život? Danas motociklista, sutra neko dete?

Motociklista nema zaštitu kakvu ima vozač automobila, mada smo svedoci i reakcija ljudi na čije su se automobile bacali blokaderi. Jedna prepreka, jedan nagli pokret ili pokušaj izbegavanja ljudi na kolovozu mogu da imaju tragične posledice.

Zdrav razum ne može da nađe opravdanje za ove postupke. Takvo ponašanje ne može se opravdati političkim neslaganjem niti činjenicom da je neko pokušao da prođe ulicom.

Pravo na protest nije pravo na nasilje. Nije ni pravo da se drugi građani izlažu opasnosti.

Državne institucije moraju da rade svoj posao

Policija i tužilaštvo moraju da ispitaju sve okolnosti događaja u Ustaničkoj ulici i preduzmu zakonom predviđene mere protiv svakoga za koga se utvrdi da je ugrozio bezbednost ili učestvovao u nasilju.

Ne sme se dozvoliti da se nebezbedno blokiranje saobraćaja ponavlja sve dok se ne dogodi tragedija. Organizatori protesta i njihovi učesnici moraju da snose odgovornost za sopstvene postupke, kao i svi drugi građani.

Okupljanja moraju da budu organizovana tako da ne ugrožavaju živote ljudi. Kada se na kolovozu stvori neposredna opasnost, policija ima obavezu da interveniše u skladu sa zakonom.

Zar treba da čekamo da neko strada?

Najozbiljnije pitanje koje otvara ovaj incident jeste koliko se sličnih opasnih situacija može sprečiti pre nego što dođe do nesreće sa nepovratnim posledicama.

Građani napominju da je Ustanička ulica jedna od najprometnijih i, kako kažu, u strahu su za sopstvene živote, kao i za živote svoje dece koja se vraćaju iz škole.

- Ne treba nam zaista još jedna tragedija, niti novi događaj koji će blokaderi naknadno koristiti za političke obračune! Ovde je jasno ko nas sve ugrožava i jasno je da to ne sme da se radi! Ako se već pozivaju na Ustav, neka ga se pridržavaju! Moja deca i ja imamo pravo da se slobodno krećemo, bez straha da će nam neki neotesani ljudi, koji su umislili da mogu sve, ugrožavati bezbednost - kaže Ana, koja stanuje u neposrednoj blizini mesta sinoćnjeg incidenta, i dodaje:

Potrebno je sprečiti da do tragedije uopšte dođe. Nadležne institucije moraju da reaguju sada, a ne kada bude kasno.

(24 Sedam)

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