Politika

"NE MOGU DA SE SPUŠTAM NA NIVO KAO I ONI" Vučić pozvao narod da ne naseda na provokacije

В.Н.

30. 09. 2026. u 11:42

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ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" je još jednom pozvao ljude da se sklone od nasilnika i da ne reaguju na provokacije.

НЕ МОГУ ДА СЕ СПУШТАМ НА НИВО КАО И ОНИ Вучић позвао народ да не наседа на провокације

Foto: printskrin TV Informer

- Šta biste uradili da vam neko vređa majku i oca? Svaki častan čovek bi ili da im zavrne uvo, lupi šamar. Ja to ne mogu i neću, zato što bih pokazao da sam na istom nivou kao oni. Nikada nisam planuo, nijednu odluku tako nisam doneo. Da jesam mi bismo kroz deset ratova prošli. Zato sam u Nišu govorio, veoma bio ljut i tako reagovao za Šapića. Ti si javni funkcioner, pređi na drugu stranu. Ti to ne smeš da radiš. Kada shvatiš da nemaju politiku, odgovore...

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