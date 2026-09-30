"NE MOGU DA SE SPUŠTAM NA NIVO KAO I ONI" Vučić pozvao narod da ne naseda na provokacije
ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" je još jednom pozvao ljude da se sklone od nasilnika i da ne reaguju na provokacije.
- Šta biste uradili da vam neko vređa majku i oca? Svaki častan čovek bi ili da im zavrne uvo, lupi šamar. Ja to ne mogu i neću, zato što bih pokazao da sam na istom nivou kao oni. Nikada nisam planuo, nijednu odluku tako nisam doneo. Da jesam mi bismo kroz deset ratova prošli. Zato sam u Nišu govorio, veoma bio ljut i tako reagovao za Šapića. Ti si javni funkcioner, pređi na drugu stranu. Ti to ne smeš da radiš. Kada shvatiš da nemaju politiku, odgovore...
BONUS VIDEO
Preporučujemo
"MESTO GDE TIŠINA GOVORI": Vučić obišao manastir Vratna (VIDEO)
30. 09. 2026. u 11:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)