ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", nastavlja obilazak Srbije.

Foto: Printskrin TV Informer

Obilazak crkve u Donjoj Kamenici

Vučić obilazi Bogorodičinu crkvu u Donjoj Kamenici.

Vučić u selku Donja Kamenica kod Knjaževca

Vučić razgovara sa narodom u Donjoj Kamenici, kod Knjaževca.

Najavio je nastavak izgradnje puteva.

- Mislim da imamo projekat za vodovod. Mnogo je para, ali ćemo i to jedno po jedno. Biće nam potrebno mnogo novca za rešavanje problema vodosnabdevanja u Srbiji. Za to nam je potrebna jaka ekonomija. Dom zdravlja u Knjaževcu, radimo prvu fazu, treba da radimo i drugu. Moramo da radimo i sa pokretnim ambulantama - rekao je Vučić.

- Ovaj mi je centar mnogo lep - kazao je.

"Samo još Goli otok da nam organizuju i da završe posao"

- Hoću samo nekoliko rečenica. Ja ću danas neplanirano do Niša da posetim Denisa Stojanovića, koji je napadnut. U bilo kakvom nasilju da ne učestvujete. Oni pokazuju nervozu. Sad kako se vreme istine približava postaju sve nervozniji. Zamislite da onako krvnički udarite ženu, šta se dogodilo sa vašom glavom? Mi njih moramo da doživljavamo kao naše sestre i braću. Državu ne može da vodi onaj koji će pesnicom u glavu da udara jednu ženu. Hoćemo mir i stabilnost, a ne rušenje. Pokušali su da nam podele porodice, uruše sve vrednosti. Naše je da pokažemo šta su nam rezultati. Kada smo im ponudili debatu, kažu - ne, nećemo. Njih da pitate - hoćete li da uvedete sankcije Rusiji, odgovor neće dati. O KiM da ne govorim. Nama je potrebno da znamo ko su ljudi koji odlučuju. Za mene ne odlučuje nikakav plenum, kominterna. Samo još Goli otok da nam organizuju i da završe posao. Ne idu na debate, duele, zato što nemaju odgovore i neće da ih daju. Neka ljudi razmisle i neka donesu odluku. Pozivam vas da 25. oktobra budemo dispciplinovani, odgovorni. Mi da krademo nećemo. Ako pobedimo, nikome nećemo dozvoliti da nam pobedu otme i sruši - poručio je Vučić.

Obilazak manastira Vratna

Kaže da je spavao kod druga iz vojske.

- Stvarno je predivno ovde. Ovo je vrlo važan manastir - kazao je Vučić.

- Manastir Vratna – mesto gde tišina govori. Dođite, pomolite se i udahnite mir ovog blagoslovenog mesta - poručio je Vučić u objavi na Instagramu.

O nasilju u Novom Sadu

- Ljiljana Cvjetković, čuo sam se s njom sinoć. Jedna divna, hrabra žena koja, kad sam razgovarao sa njom, niti je plakala niti se žalila, rekla je: "Ponosna sam što se borimo protiv ovakvih". I nisam mogao da verujem kakva je reakcija bila. Dakle, retki su takvi ljudi, retke su takve žene, ali žene su hrabrije. Ono što je za mene važno, i čini mi se da ljudi vide razliku: umesto da osude, oni nisu u stanju to ni da osude. I mislim da ljudi dobro vide ko i na koji način može da vodi zemlju.

- Sa druge strane, ono što je meni važno, to je da kažem našim pristalicama da ne uzvraćaju na sličan način. Ne znam kako ćemo mi danas stići, jer ja moram da dođem i do Niša, do Kliničkog centra, da obiđem Denisa Stojanovića, koji leži sa teškim povredama glave. Napao ga je neki čovek koji je valjda i počasni konzul Austrije, bog će znati, u Nišu...

- Moja ključna poruka je da i oni koji drugačije misle, oni koji su naši politički protivnici, oni koji nas kritikuju, oni su ljudi. I oni su naše sestre i braća, i mi ne smemo da im uzvraćamo na isti način. I moramo da se ponašamo drugačije, moramo da pokažemo odgovornost, strpljenje, trpeljivost, da pokažemo koliko nam je stalo do mira, do ujedinjenja u Srbiji, jer to posle izbora svakako, ko god pobedio, mora da se dogodi.

"Nemaju odgovornost, nemaju kapacitet za vođenje države"

- Ovo što su sejali mržnju, to što su toliko neodgovorni, to što misle da je važno samo koliko će lajkova da dobiju od svojih pristalica, pokazuje da nemaju odgovornost, da nemaju kapacitet za vođenje države. I taj incident je sinoć, de fakto, izazvao prvi na takozvanoj studentskoj, pošto nije studentska, blokaderskoj listi.

O Srdanoviću

- Ne razumem šta je sa tim čovekom, ne razumem šta je sa tim ljudima. Ne razumem da ne shvataju da država nije neozbiljna stvar, da država nije igračka, da se tu radi o ljudima, rekao je Vučić.