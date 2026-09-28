VIDIMO SE UŽIVO: Vučić večeras u 20 sati na Fejsbuku i TikToku - negde sa istoka Srbije!
ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", večeras će se uživo obratiti građanima.
Vučić je na svom Instagram profilu najavio da će se večeras u 20 časova uključiti uživo putem Fejsbuka i TikToka.
- Vidimo se uživo na Fejsbuku "Aleksandar Vučić" i TikToku "Ja sam Aleksandar" večeras u 20 časova!🤓 - napisao je Vučić.
Uz objavu je podeljena i fotografija na kojoj je dodato: "Negde sa istoka Srbije".
Očekuje se da će Aleksandar Vučić večeras govoriti o aktuelnim temama i kampanji liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", čiji je nosilac.
Šta je Vučić pripremio i koje će poruke uputiti građanima biće poznato večeras od 20 časova, u direktnom obraćanju iz istočne Srbije.
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