VIDIMO SE UŽIVO: Vučić večeras u 20 sati na Fejsbuku i TikToku - negde sa istoka Srbije!

ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", večeras će se uživo obratiti građanima.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Vučić je na svom Instagram profilu najavio da će se večeras u 20 časova uključiti uživo putem Fejsbuka i TikToka.

- Vidimo se uživo na Fejsbuku "Aleksandar Vučić" i TikToku "Ja sam Aleksandar" večeras u 20 časova!🤓 - napisao je Vučić.

Uz objavu je podeljena i fotografija na kojoj je dodato: "Negde sa istoka Srbije".

Očekuje se da će Aleksandar Vučić večeras govoriti o aktuelnim temama i kampanji liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", čiji je nosilac.

Šta je Vučić pripremio i koje će poruke uputiti građanima biće poznato večeras od 20 časova, u direktnom obraćanju iz istočne Srbije.