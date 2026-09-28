Politika

VIDIMO SE UŽIVO: Vučić večeras u 20 sati na Fejsbuku i TikToku - negde sa istoka Srbije!

T.J.

28. 09. 2026. u 14:10

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ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", večeras će se uživo obratiti građanima.

ВИДИМО СЕ УЖИВО: Вучић вечерас у 20 сати на Фејсбуку и ТикТоку - негде са истока Србије!

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Vučić je na svom Instagram profilu najavio da će se večeras u 20 časova uključiti uživo putem Fejsbuka i TikToka.

- Vidimo se uživo na Fejsbuku "Aleksandar Vučić" i TikToku "Ja sam Aleksandar" večeras u 20 časova!🤓 - napisao je Vučić.

Uz objavu je podeljena i fotografija na kojoj je dodato: "Negde sa istoka Srbije".

Očekuje se da će Aleksandar Vučić večeras govoriti o aktuelnim temama i kampanji liste "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", čiji je nosilac.

Šta je Vučić pripremio i koje će poruke uputiti građanima biće poznato večeras od 20 časova, u direktnom obraćanju iz istočne Srbije.

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