LEP GEST ZA BARANJSKE ĐAKE: Fondacija „Sveta Petka“ podelila paketiće sa školskim priborom (FOTO)

ČLANOVI eparhijske dobrotvorne ustanove - Fondacije „Sveta Petka” na čelu sa upravnicom Danicom Stanisavljević podelili su danas paketiće sa školskim priborom baranjskim đacima osnovnoškolskog uzrasta.

foto: Eparhija osečko poljska i baranjska

Blagoslovom Njegovog Preosveštenstva Episkopa osečkopoljskog i baranjskog Heruvima, posle Svete Liturgije koju su služili protojerej-stavrofor Đorđe Kovačević, arhijerejski namesnik baranjski i protojerej Dragan Vukadinović, paroh belomanastirski, članovi eparhijske dobrotvorne ustanove - Fondacije „Sveta Petka” podelili su paketiće sa školskim priborom baranjskim đacima osnovnoškolskog uzrasta.

foto: Eparhija osečko poljska i baranjska

Fondacija „Sveta Petka” svojim humanitarnim akcijama pomaže deci i mladima širom Eparhije podsećajući ih da u svojoj Crkvi uvek imaju podršku i pomoć za svaki blagosloveni rad i napredak.

(24 Sedam)