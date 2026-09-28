Politika

LEČENJE SAJBER NOŽEM NA VMA OD 1. OKTOBRA O TROŠKU RFZO: Jedan od najnaprednijih sistema za neinvazivno zračenje tumora

В. Н.

28. 09. 2026. u 13:57

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OSIGURANICIMA Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, će od 1. oktobra na Vojnomedicinskoj akademiji biti dostupno lečenje najsavremenijim sajber nožem o trošku RFZO, saopšteno je danas iz ove ustanove.

ЛЕЧЕЊЕ САЈБЕР НОЖЕМ НА ВМА ОД 1. ОКТОБРА О ТРОШКУ РФЗО: Један од најнапреднијих система за неинвазивно зрачење тумора

Foto: Tanjug/Zoran Žestić

Sajber nož namenjen je lečenju onkoloških pacijenata i predstavlja jedan od najnaprednijih sistema za neinvazivno zračenje tumora. 

Prednost ove metode ogleda se u izuzetno preciznom usmeravanju zračenja na tumor, uz maksimalnu zaštitu okolnog zdravog tkiva, kao i u manjem riziku od komplikacija.

(Tanjug)

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