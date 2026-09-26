OD TEHERANA DO „SUMLJAM“: Fotografije Mirjane Nikolić pokrenule novu lavinu komentara

Rektorka Univerziteta umetnosti u Beogradu i kandidatkinja Studentske liste Mirjana Nikolić ponovo je u centru pažnje na društvenim mrežama, ovoga puta zbog fotografija iz ranijeg perioda koje su korisnici Iksa povezali sa njenim današnjim političkim angažmanom.

Foto: Printskrin/Jutjub/ Limunov Show

Mirjana Nikolić, rektorka Univerziteta umetnosti u Beogradu i kandidatkinja Studentske liste, poslednjih dana postala je jedna od tema političkih rasprava na društvenim mrežama.

Posebnu pažnju izazvalo je njeno izgovaranje reči „sumljam“ umesto pravilnog „sumnjam“. Snimak se brzo proširio mrežama, a izraz „sumljivo lice“ ubrzo je postao doskočica koju pojedini korisnici koriste komentarišući rektorku.

Sada su se na Iksu pojavile i fotografije iz ranijeg perioda, za koje se navodi da su nastale tokom putovanja u Teheran i na kojima se Nikolić nalazi u društvu Tamare Vučić, supruge predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

„Od Teherana do sumljam“

Fotografije je objavila korisnica Iksa Nikolina Kaplarević, koja je upravo na kontrastu između tog perioda i današnjeg političkog angažmana Nikolićeve zasnovala svoj komentar.

SUMLJIVO LICE-MIRJANA NIKOLIC



Pre nekoliko godina put u Teheran, u drustvu Tamare Vucic, supruge predsednika Srbije. Fotografije postoje, uspomena ostala.



Danas, Srbija ne valja, predsednik ne valja, ma nista ne valja.



A sinoc „SUMLJAM“.



Gospodjo Nikolic, od Teherana do… pic.twitter.com/JJmhAUqY9P — Nikolina Kaplarevic (@NikolinaKaplar) September 25, 2026

Sumljivo lice - Mirjana Nikolić. Pre nekoliko godina put u Teheran, u društvu Tamare Vučić, supruge predsednika Srbije. Fotografije postoje, uspomena ostala. Danas, Srbija ne valja, predsednik ne valja, ma ništa ne valja. A sinoć “sumljam”. Gospođo Nikolić, od Teherana do “sumljam” zaista je put kojim se ređe ide - napisala je Kaplarević.

Objava je ubrzo postala povod za novu rundu komentara na račun rektorke, a korisnici društvenih mreža počeli su da porede njen raniji javni angažman sa današnjom političkom pozicijom.

Same fotografije ne pokazuju kakve je političke stavove Nikolić imala u trenutku kada su nastale, ali su na društvenim mrežama otvorile pitanje kako se njen odnos prema vlasti i političkim prilikama u Srbiji menjao tokom godina.

Od „sumljam“ do starih fotografija iz Teherana, Mirjana Nikolić tako je za svega nekoliko dana dospela u žižu političkih rasprava na društvenim mrežama.

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