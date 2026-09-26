GLUMICA POVRAĆA PO ZASTAVI SRBIJE: Ovako izgleda „umetnost“ za studente u blokadi (VIDEO)
NA POJEDINIM fakultetima koje deo studenata drži u blokadi, povremeno se puštaju predstave u kojima se pod izgovorom umetničke slobode širi rasna, verska i nacionalna mržnja prema Srbiji i simbolima srpskog nacionalnig identiteta.
Tako je na Pravnom fakultetu u Beogradu, Fakultetu političkih nauka i Fakultetu organizacionih nauka, studentima u blokadi puštena predstava "Zoran Đinđić", reditelja Olivera Frljića, u kojoj se ismevaju Vojska Srbije i Srpska Pravoslavna Crkva.
Vrhunac vređanja srpskog nacionalnog identiteta predstava dostiže na kraju kada glumica prostire na pod zastavu Srbije, a zatim gura prst sebi u usta kako bi izazvala nagon za povrćanjem i konačno povraća na zastavu Srbije.
(Politika onlajn)
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