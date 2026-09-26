GLUMICA POVRAĆA PO ZASTAVI SRBIJE: Ovako izgleda „umetnost“ za studente u blokadi (VIDEO)

NA POJEDINIM fakultetima koje deo studenata drži u blokadi, povremeno se puštaju predstave u kojima se pod izgovorom umetničke slobode širi rasna, verska i nacionalna mržnja prema Srbiji i simbolima srpskog nacionalnig identiteta.

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Tako je na Pravnom fakultetu u Beogradu, Fakultetu političkih nauka i Fakultetu organizacionih nauka, studentima u blokadi puštena predstava "Zoran Đinđić", reditelja Olivera Frljića, u kojoj se ismevaju Vojska Srbije i Srpska Pravoslavna Crkva.

Na Pravnom fakultetu u Beogradu, FPN-u i FON-u, studentima u blokadi se pušta predstava "Zoran Đinđić", reditelja Olivera Frljića, u kojoj se na skaradan način ismevaju Vojska Srbije i Srpska Pravoslavna Crkva.

Na kraju predstave, glumica povraća po zastavi Srbije.



Šta još kome… pic.twitter.com/A6H1dgY7UV — Aleksa Grubešić (@grubesha7) January 24, 2025

Vrhunac vređanja srpskog nacionalnog identiteta predstava dostiže na kraju kada glumica prostire na pod zastavu Srbije, a zatim gura prst sebi u usta kako bi izazvala nagon za povrćanjem i konačno povraća na zastavu Srbije.

(Politika onlajn)