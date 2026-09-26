VUČEVIĆ OPOMENUO BIRAČE: Ozbiljna je bojazan ako o državi budu odlučivali oni koji ne dozvoljavaju slobodu govora

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević i kandidat za narodnog poslanika na izbornoj listi "Ujedinjena Srbija" Miloš Vučević posetio je danas opštinu Temerin, u Južnobačkom okrugu, gde je na ribolovačkom jezeru u Bačkom Jarku razgovarao sa građanima o njihovim potrebama i istakao da ima bojazan ukoliko na čelo države dođu oni koji nisu spremni da čuju druge i ne dozvoljavaju slobodu govora.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

- Ja imamo ozbiljnu bojazan ako o državi i društvu budu odlučivali oni koji ne razgovaraju, koji neće da čuju druge, koji se plaše, ne dozvoljavaju mišljenja, slobodu govora ili jedan normalan ljudski razgovor - rekao je Vučević.

On je kazao da je na jezeru u Bačkom Jarku naučio prve korake savremenog šaranskog pecanja.

- Pre svega, ovo mi je prilika da razgovaram sa ljudima, da pokažemo, saslušamo i da se razumemo - rekao je Vučević.

(Tanjug)

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