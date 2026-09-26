NAUČNICI OBJASNILI: Kako klasična muzika utiče na krvni pritisak

PACIJENTI sa hipertenzijom brže se oporavljaju uz klasičnu muziku, a istraživanja su pokazala da slušanje kompozitora poput Johana Sebastijana Baha ili Volfganga Amadeusa Mocarta može da pomogne u snižavanju visokog krvnog pritiska.

Foto: Feepik

Naučnici su utvrdili da je kod pacijenata u bolnici, kojima je putem slušalica za virtuelnu realnost puštana klasična muzika, krvni pritisak opadao brže nego kod onih koji su primali samo standardnu terapiju.

Lista dela obuhvatala je kompozicije Baha, Mocarta, Debisija, Vivaldija i Čajkovskog, prenose mediji.

Svih 130 pacijenata uključenih u istraživanje sprovedeno u Turskoj imalo je hipertenzivnu urgenciju, što znači da im je krvni pritisak bio izuzetno visok, ali bez znakova oštećenja organa. Svi su primali standardne lekove za snižavanje pritiska.

Polovini pacijenata dodeljene su slušalice za virtuelnu realnost, koje su ih izmeštale iz buke i jakog svetla odeljenja hitne pomoći u mirne predele sa rekama i drvećem, a virtuelne pejzaže pratila je klasična muzika. U roku od 15 minuta, krvni pritisak kod pacijenata koji su primali dodatnu terapiju opao je za 4 do 5 mmHg više nego kod pacijenata u drugoj grupi.

Istraživači su, međutim, naglasili da ovaj tretman predstavlja dopunu lekovima, a ne alternativu.

Vanredni profesor urgentne medicine na Univerzitetu zdravstvenih nauka u Ankari, Safa Donmez, izjavio je da samo okruženje hitne pomoći može da bude stresno za uplašene pacijente. Anksioznost podstiče lučenje hormona stresa koji sužavaju krvne sudove i mogu dodatno da povećaju krvni pritisak.

“Lečimo ih lekovima za krvni pritisak, ali sam stalno primećivao koliko su mnogi od tih pacijenata anksiozni i uplašeni”, ukazao je Donmez.

Blagotvorni efekti muzike nisu bili trajni, a nakon sat vremena, vrednosti krvnog pritiska bile su uglavnom slične u obe grupe. Donmez je stoga zaključio da bi ovaj pristup mogao da pomogne u početnoj stabilizaciji stanja, a ne u dugoročnoj kontroli krvnog pritiska.

“Ako intervencija koja ne podrazumeva upotrebu lekova može da ubrza taj proces, makar i u maloj meri, ona ima praktičnu vrednost”, dodao je on.

Ovi nalazi, koji se predstavljaju na Evropskom kongresu urgentne medicine u Parizu, nisu prvi koji ukazuju na to da određeni repertoar klasične muzike može da bude blagotvoran za srce.

Istraživači sa Univerziteta u Oksfordu utvrdili su da, kada je reč o krvnom pritisku, nemaju sve melodije isti učinak.

Njihova studija iz 2015. godine pokazala je da je muzika sa ritmovima koji se ponavljaju u intervalima od 10 sekundi povezana sa snižavanjem krvnog pritiska i usporavanjem rada srca,

Među primerima koji su dali dobre rezultate bili su “Adađo” iz Betovenove Devete simfonije, Verdijeva kompozicija “Va, pensiero” i Pučinijeva arija “Nessun dorma”.

sputnikportal.rs

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