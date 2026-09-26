Politika

“LETIŠ IZ PLENUMA AKO POSTAVLJAŠ PITANJA TOKOM POBUNE” Urnebesna parodija na bot-centralu blokadera!

В.Н.

26. 09. 2026. u 15:11

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DOK blokaderi u svojim snimcima ismevaju „ćacije“, jedna od njih odlučila je da im odgovori na drugačiji način – urnebesnom parodijom, piše Kurir, u kojoj kroz ulogu radnice bot-centrale ironično prikazuje apsurdne situacije i terminologiju svojstvene za tzv. „studentsku listu“.

“ЛЕТИШ ИЗ ПЛЕНУМА АКО ПОСТАВЉАШ ПИТАЊА ТОКОМ ПОБУНЕ” Урнебесна пародија на бот-централу блокадера!

foto: Instagram printscreen

- Dobar dan, tehnička podrška za pobunjeni narod, pobunjene studente, studente u blokadi, građane u blokadi, kao i sve druge privilegovane manjinske grupe koje se osećaju kao da su u blokadi ili imaju pobunu unutar sebe, osim preduzetničkih delatnosti i DOO firmi koje su zaista u blokadi kod Poreske uprave Republike Srbije. Izvolite - započinje ona.

„A vidite, ovde meni ste označeni. Niste podelili jučerašnji stori, niste ni post od prekjuče, niste ni išli na zadnji skup u Mionici, a niste bili ni u Zaječaru. Bili ste kod zubara. Aha. Pa što niste išli makar krezavi? Aha, onda ste sumnjivi kad ste krezavi. Razumem.“

U jednom trenutku ona ismeva činjenicu da „letiš iz plenuma“ ako se usudiš da postaviš pitanja tokom pobune, satirično objašnjavajući da „sistem ne podržava pitanja“.

Potom nastavlja:

„Ništa, ajmo ovako: jeste li osudili sve što je trebalo da osudite? Dobro. A jeste li osudili onog ko nije osudio onoga ko nije dovoljno osudio? Brzo. Dovoljno brzo osuda. Aha. E, vidite. Zato vam ne radi login na plenumu. Morate da budete aktivniji. Ništa, poslaćemo vam link za ponovnu sertifikaciju. Imate, dakle, 3 zadatka: da stavite zastavicu, profilna slika sa onim krugom. Tako je, studenti pobeđuju na svim mrežama. Napišite: ‘Pamtićemo one koji sada ćute’. Da, ćute. Ma nema veze sa ćutnjom ovim, nego ovi što ćute. Jeste. Blokirate tih 3 prijatelja koja postavljaju nezgodna pitanja ili deluju neutralno. Oni su još gori. Da. Aj, pa ćemo videti za koji dan. Hvala što ste pozvali, pobunjeni narod. Vaš razgovor može biti snimljen i isečen bez konteksta u svrhu javnog linča. Prijatan dan“, deo je urnebesne parodije.

(24 Sedam)

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