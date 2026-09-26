PODRŠKA VUČIĆU STIGLA I IZ BARA: Još u Crnoj Gori ima časnih, poštenih i dostojanstvenih Srba (FOTO)

PORUKA podrške predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću stigla je i iz Bara, a objavljena je na društvenoj mreži "Iks".

Foto: Printscreen

Na nalogu „Istina Boli“ na toj društvenoj mreži objavljena je poruka u kojoj se navodi da podrška dolazi „iz srpskog Bara“.

Uz poruku je objavljena i fotografija, dok se u samoj objavi ističe:

Podrska predsedniku Srbije stigla je i iz srpskog Bara. Jos u Crnoj Gori ima casnih, postenih i dostojanstvenih Srba.💪🇷🇸 Srpstvo ce pobediti!❤️🇷🇸 https://t.co/7qBN4YmIzt — Istina Boli (@boliistina4) September 26, 2026

„Podrška predsedniku Srbije stigla je i iz srpskog Bara. Još u Crnoj Gori ima časnih, poštenih i dostojanstvenih Srba. 💪🇷🇸 Srpstvo će pobediti! ❤️🇷🇸“