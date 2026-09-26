PODRŠKA VUČIĆU STIGLA I IZ BARA: Još u Crnoj Gori ima časnih, poštenih i dostojanstvenih Srba (FOTO)
PORUKA podrške predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću stigla je i iz Bara, a objavljena je na društvenoj mreži "Iks".
Na nalogu „Istina Boli“ na toj društvenoj mreži objavljena je poruka u kojoj se navodi da podrška dolazi „iz srpskog Bara“.
Uz poruku je objavljena i fotografija, dok se u samoj objavi ističe:
„Podrška predsedniku Srbije stigla je i iz srpskog Bara. Još u Crnoj Gori ima časnih, poštenih i dostojanstvenih Srba. 💪🇷🇸 Srpstvo će pobediti! ❤️🇷🇸“
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