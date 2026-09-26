Politika

PODRŠKA VUČIĆU STIGLA I IZ BARA: Još u Crnoj Gori ima časnih, poštenih i dostojanstvenih Srba (FOTO)

24седам

26. 09. 2026. u 15:13

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PORUKA podrške predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću stigla je i iz Bara, a objavljena je na društvenoj mreži "Iks".

ПОДРШКА ВУЧИЋУ СТИГЛА И ИЗ БАРА: Још у Црној Гори има часних, поштених и достојанствених Срба (ФОТО)

Foto: Printscreen

Na nalogu „Istina Boli“ na toj društvenoj mreži objavljena je poruka u kojoj se navodi da podrška dolazi „iz srpskog Bara“.

Uz poruku je objavljena i fotografija, dok se u samoj objavi ističe:

„Podrška predsedniku Srbije stigla je i iz srpskog Bara. Još u Crnoj Gori ima časnih, poštenih i dostojanstvenih Srba. 💪🇷🇸 Srpstvo će pobediti! ❤️🇷🇸“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VUČEVIĆ OPOMENUO BIRAČE: Ozbiljna je bojazan ako o državi budu odlučivali oni koji ne dozvoljavaju slobodu govora
Politika

0 0

VUČEVIĆ OPOMENUO BIRAČE: Ozbiljna je bojazan ako o državi budu odlučivali oni koji ne dozvoljavaju slobodu govora

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević i kandidat za narodnog poslanika na izbornoj listi "Ujedinjena Srbija" Miloš Vučević posetio je danas opštinu Temerin, u Južnobačkom okrugu, gde je na ribolovačkom jezeru u Bačkom Jarku razgovarao sa građanima o njihovim potrebama i istakao da ima bojazan ukoliko na čelo države dođu oni koji nisu spremni da čuju druge i ne dozvoljavaju slobodu govora.

26. 09. 2026. u 14:58

Politika
Tenis
Fudbal
Smoki i Aleksandar Milosavljević: kada je sledeći korak važniji od samog vrha

Smoki i Aleksandar Milosavljević: kada je sledeći korak važniji od samog vrha