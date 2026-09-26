Društvo

ULIČNA RASVETA PALA NA PROLAZNIKE U CENTRU IVANJICE: Povređeni hitno prebačeni u bolnicu (VIDEO)

Телеграф

26. 09. 2026. u 21:04

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U GLAVNOJ ulici u Ivanjici večeras se dogodio incident kada je pao jedan od novopostavljenih lampiona i udario D.M. (41) i S.M (39) koji su u tom trenutku šetali.

УЛИЧНА РАСВЕТА ПАЛА НА ПРОЛАЗНИКЕ У ЦЕНТРУ ИВАЊИЦЕ: Повређени хитно пребачени у болницу (ВИДЕО)

Foto: Profimedia/Ilustracija

U neposrednoj blizini nalazila i deca, koja su, srećom, ostala nepovređena.

Povređeni su prevezeni direktno za Čačak.

Više informacija o okolnostima pod kojima je lampion pao očekuje se nakon nadležnih provera.

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