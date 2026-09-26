ULIČNA RASVETA PALA NA PROLAZNIKE U CENTRU IVANJICE: Povređeni hitno prebačeni u bolnicu (VIDEO)
U GLAVNOJ ulici u Ivanjici večeras se dogodio incident kada je pao jedan od novopostavljenih lampiona i udario D.M. (41) i S.M (39) koji su u tom trenutku šetali.
U neposrednoj blizini nalazila i deca, koja su, srećom, ostala nepovređena.
Povređeni su prevezeni direktno za Čačak.
Više informacija o okolnostima pod kojima je lampion pao očekuje se nakon nadležnih provera.
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