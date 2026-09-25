NEMAČKA I MAĐARSKA ĆE OJAČATI ODBRAMBENU SARADNJU: Pistorijus otkrio detalje razgovora sa mađarskim kolegom
NEMAČKI ministar odbrane Boris Pistorijus izjavio je u petak da će Nemačka i Mađarska ojačati odbrambenu saradnju u oblastima uključujući logistiku, obuku i zajedničke vojne vežbe.
Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa mađarskim kolegom Romulusom Rusin-Sendijem nakon razgovora, Pistorijus je izjavio da će bliža saradnja između Berlina i Budimpešte unaprediti odbrambene sposobnosti obe zemlje i NATO-a u celini, prenosi Sinhua.
On je naveo da su dve zemlje održavale pouzdanu profesionalnu vojnu saradnju poslednjih godina i da će graditi na ovoj osnovi kako bi probudile svoje veze, dodajući da je Nemačka spremna da služi kao pouzdan partner u prenosu stručnog znanja vezanog za sisteme naoružanja nemačke proizvodnje.
Mađarski minsitar odbrane Rusin Sendi je izjavio da se bezbednost Mađarske zasniva na snažni9m nacionalnim odbrambenim snagama i na saradnji, dodajući da je nemačka vojna oprema imala važnu ulogu u modernizaciji vojske Mađarske kao što su helikopteri, tenkovi i artiljerijski sistemi.
Dodaje da Mađarska sposobnost teške brigade ponuđena NATO-u nije mogla da se razvije bez nemačke pomoći.
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