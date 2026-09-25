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Rastko Simić osvojio srebrnu medalju

Александар Илић
Aleksandar Ilić

25. 09. 2026. u 20:32

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Srpski bokser Rastko Simić osvojio je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u kategoriji do 80 kilograma, pošto je večeras u finalu u Sofiji poražen od Rusa Čerava Ašalajeva rezultatom 5:0.

Растко Симић освојио сребрну медаљу

Foto: SBS

Simić je ponovio rezultat od pre dve godine sa EP iz Beograda, kada je takođe osvojio srebro.

Sara Ćirković i Kristina Kuluhova odbranile su ranije danas titule prvaka Evrope.

Srbija je osvojila ukupno četiri medalje na šampionatu u Sofiji. Pored zlata Ćirković i Kuluhove, srebra Simića, do bronze je došla Milena Matović.

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