Rastko Simić osvojio srebrnu medalju

Srpski bokser Rastko Simić osvojio je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u kategoriji do 80 kilograma, pošto je večeras u finalu u Sofiji poražen od Rusa Čerava Ašalajeva rezultatom 5:0.

Foto: SBS

Simić je ponovio rezultat od pre dve godine sa EP iz Beograda, kada je takođe osvojio srebro.

Sara Ćirković i Kristina Kuluhova odbranile su ranije danas titule prvaka Evrope.

Srbija je osvojila ukupno četiri medalje na šampionatu u Sofiji. Pored zlata Ćirković i Kuluhove, srebra Simića, do bronze je došla Milena Matović.

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