NEMA NI PENZIJA NI KOSMETA! Brnabić raskrinkala plan "studentske" liste, ovo je skandal
PREDSEDNICA NArodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić analizirala je plan "studentske" liste i otkrila da dve jako bitne stavke nisu ni spomenute
Ovim povodom, ona se oglasila objavom na društvenoj mreži Iks:
"Da li znate koje su dve tačke ili dva pojma koja se nijednom ne spominju u čitavom "Planu od 11 tačaka" Studentske liste?
1. Penzija. Reč "penzija" ne postoji u tom planu. Pogledajte sami. Ta reč, taj pojam ne postoji.
2. Kosovo i Metohija. Ne postoji u planu Studentske liste. Nema ga. Nekada se više kaže onim što ne izgovorite i ne napišete, nego svim onim što izgovorite i napišete", poručila je Brnabić.
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