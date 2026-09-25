NEMA NI PENZIJA NI KOSMETA! Brnabić raskrinkala plan "studentske" liste, ovo je skandal

PREDSEDNICA NArodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić analizirala je plan "studentske" liste i otkrila da dve jako bitne stavke nisu ni spomenute

Foto: Spasa DAKIC/Sipa Press/Profimedia

Ovim povodom, ona se oglasila objavom na društvenoj mreži Iks:

Da li znate koje su dve tačke ili dva pojma koja se nijednom ne spominju u čitavom "Planu od 11 tačaka" Studentske liste?



1. Penzija. Reč "penzija" ne postoji u tom planu. Pogledajte sami. Ta reč, taj pojam ne postoji.



2. Kosovo i Metohija. Ne postoji u planu Studentske liste.… pic.twitter.com/IteTlPicPU — Ana Brnabic (@anabrnabic) September 25, 2026

"Da li znate koje su dve tačke ili dva pojma koja se nijednom ne spominju u čitavom "Planu od 11 tačaka" Studentske liste?

1. Penzija. Reč "penzija" ne postoji u tom planu. Pogledajte sami. Ta reč, taj pojam ne postoji.

2. Kosovo i Metohija. Ne postoji u planu Studentske liste. Nema ga. Nekada se više kaže onim što ne izgovorite i ne napišete, nego svim onim što izgovorite i napišete", poručila je Brnabić.

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