Politika

ŠTA TO RADITE? Ko su blokaderi na listi? Maja Crnogorac Đurić (VIDEO)

В. Н.

25. 09. 2026. u 10:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NA licemernoj blokaderskoj listi pod nazivom „Studentska lista - Studenti pobeđuju“ našla se Maja Crnogorac Đurić, socijalni radnik u Predškolskoj ustanovi Zemun.

ШТА ТО РАДИТЕ? Ко су блокадери на листи? Маја Црногорац Ђурић (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Ona je po receptu svojih kolega sa navedene liste napravila neformalnu grupu „Predškolski krug“  čime je u mrežu blokada i rušenja ustavnog poretka direktno uvukla decu koja ne znaju da čitaju i pišu. 

Celu vest pogledajte na linku ispod.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VUČIĆEVIH PET TAČAKA IZ NJUJORKA: Eho govora predsednika Srbije u UN
Politika

0 0

VUČIĆEVIH PET TAČAKA IZ NJUJORKA: Eho govora predsednika Srbije u UN

ODNOSI Beograda i Vašingtona, decenijama opterećeni nasleđem bombardovanja i politikom koja je dovela do gubitka kontrole Srbije na Kosovu i Metohiji, sada ubrzano ulaze u novu fazu, dijaloga o strateškom partnerstvu - sa više američkih investicija, energetske i bezbednosne saradnje, ali i drugačijim pristupom kada je reč o južnoj pokrajini.

25. 09. 2026. u 10:41

Politika
Tenis
Fudbal
EGON SAVIN O PREMIJERI PREDSTAVE KOVAČI: Ovo je hrabra, mogao bih reći i bezobrazna predstava

EGON SAVIN O PREMIJERI PREDSTAVE KOVAČI: "Ovo je hrabra, mogao bih reći i bezobrazna predstava"