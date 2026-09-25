Politika

BLOKADERI ZADOJENI MRŽNJOM PREMA SRBIMA! Medijski promoter "studentske" liste traži zabranu rada FK "Crvena Zvezda"

25. 09. 2026. u 10:43

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BLOKADERI su se već jasno definisali kao skup antisrba svih političkih ubeđenja.

БЛОКАДЕРИ ЗАДОЈЕНИ МРЖЊОМ ПРЕМА СРБИМА! Медијски промотер студентске листе тражи забрану рада ФК Црвена Звезда

Isk printskrin

Bilo da su na levom ili na desnom spektru zajednički imenitelj im je antisrpstvo i prezir prema sopstvenom narodu. 

Ne propuštaju priliku opljuju sve što je srpsko i pokažu mržnju prema narodu, državi i srpskoj kulturi. 

Takođe im smetaju sve srpske žrtve i svi srpski heroji iz bilo kojeg perioda naše istorije. 

Isk printskrin

 

U poslednjem ispadu te vrste istakao se blokader Radmilo Marković, koji je na društvenoj mreži "Iks" pod nalogom Radomir Martin napisao:

"Zabraniti rad na 10 godina!"

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