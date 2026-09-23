MONSTRUMI!Blokaderi se hvale da su "bili u spotu" u kojem su pretili silovanjem (VIDEO)
NAKON što su objavili jeziv spot u kojem su zapretili silovanjem kako predsedniku Srbije tako i ženama, blokaderi su sada otišli korak dalje.
Naime, na društvenim mrežama pojedini blokaderi počeli su da se hvale učešćem u "spotu".
"Stavlja u CV: bila sam u FDU spotu gde su bulingovali vučića," navela je jedna blokaderka!
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se danas video-porukom iz Njujorka, gde će se danas obratiti pre Generalnom skupštinom UN, i poručio da će se boriti protiv onih koji bi da unište našu zemlju.
- Jedino što mogu ljudima da obećam to je da ću da se borim za nas i za našu zemlju. Jednu stvar bih poručio svim mojim saborcima, svima koji nas podržavaju, a to je da se bore. Ja stižem za 2, 2 i po dana u Srbiju i predvodiću tu borbu, borbu protiv onih koji su nam unižavali i zemlju, pokušavali da ponize žene Srbije, vređali i urušavali sve naše vrednosti- rekao je.
On je svima poručio da nije jedan dan tema ono što su učinili.
- Ne znam da li ljudi razumete koliko je strašno, i ne to što su meni pretili silovanjem sa zvaničnih svojih naloga, što danas nazivaju satirom, kakve li satire, već je mnogo važnije to što su nam pokazali kako bi se odnosili prema našim bakama, majkama, suprugama, ćerkama, unukama, sestrama. I to ne smemo da dozvolimo, i preko toga ne smemo da pređemo - naglasio je Vučić.
(Alo)
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