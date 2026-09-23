Politika

BLOKADERSKI POKRET JOŠ JEDNOM POKAZAO PRAVO LICE: Nasilje i primitivizam koji su gajili sada okrenuli na ljude u sopstvenim redovima

В. Н.

23. 09. 2026. u 14:11

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BLOKADERI su sebe pokušali da predstave kao neku pozitivnu i dobru i moralnu Srbiju.

БЛОКАДЕРСКИ ПОКРЕТ ЈОШ ЈЕДНОМ ПОКАЗАО ПРАВО ЛИЦЕ: Насиље и примитивизам који су гајили сада окренули на људе у сопственим редовима

Foto: Printskrin

Naravno, maska koju drže nije im dugo trajala i brzo su pokazali svoje ogavno lice polusveta i rulje koja bi najradije pobila sve koji ne misle kao oni.

Taj njihov kult nasilja, vređanja i nipodaštavanja političkih protivnika se na kraju prelio i na njih. 

Blokaderi napali Šabića

Sada, kada je očigledno da su blokadere i njihovu lažnu "studentsku" listu preuzeli NATO fanatici i sluge raznih nama neprijateljskih država došlo je do direktnog sukoba u njihovim redovima. 

Kao kolateralna šteta stradao je čovek koji je perjanica drugosrbijanštine, Rodoljub Šabić. Njegov neoprostivi greh je što se u nekim sitnim pitanjima nije složio sa onima koji su napravili "studentsku" listu koja u zbiru ima 1750 godina nego lista Ujedinjena Srbija tako da bi poštenije bilo da se zove "Lista ispušenih drugosrbijasnkih lula koje traže novu šansu" ili "propali političari na DOS 2 listi". 

Pored činjenice da su ga nazvali "kuravelom", "kurvinim sinom",  čuveni blokader i drugosrbijanac Igor Brakus je napisao da je Šabića "neprijatno slušati" i da mu je potrebna "medicinska pomoć". 

Tako je ta navodna "elita" opet pokazala ko su i šta su.

(Alo)

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