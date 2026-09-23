VUČEVIĆ O SRAMOTNIM IZJAVAMA PLENKOVIĆA: Mogao bi da se pozabavi rešavanjem problema umesto što ide na Tompsonove koncerte
PREDSEDNIK SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je danas da je sramotno i duboko licemerno da hrvatski premijer Andrej Plenković sa govornice Ujedinjenih nacija drži lekcije Srbiji o evrointegracijama, dok istovremeno njegova vlast otvoreno opstruiše regionalnu saradnju i rehabilituje ustaške simbole.
- Još jedan nastup Andreja Plenkovića pred Generalnom skupštinom UN pokazao je da zvanični Zagreb i dalje ne može da ponudi nikakvu viziju budućnosti, već po ko zna koji put svoju spoljnu politiku svodi na anti-srpsku retoriku - naveo je Vučević na mreži X reagujući na govor hrvatskog premijera Andreja Plenkovića pred Generalnom skupštinom UN, u kome je ponovo spomenuo sahranu Ratka Mladića i napao Srbiju.
Vučević je istakao da, dok Srbija ulaže napore u regionalno povezivanje, ekonomski napredak i mir na Balkanu, Zagreb ostaje zarobljen u sopstvenoj opsesiji Beogradom.
Dodao je da bi Plenković konačno mogao da se pozabavi rešavanjem nagomilanih problema u sopstvenom dvorištu i suočavanjem sa sopstvenom istorijom, umesto što posećuje Tompsonove koncerte.
- Srbija će nastaviti da vodi odgovornu i nezavisnu politiku i neće dozvoliti da je bilo ko ucenjuje, niti da joj lekcije drže oni koji su regionalnu stabilnost podredili sopstvenim političkim kompleksima - naveo je Vučević.
Plenković je, kako su preneli mediji, na Generalnoj skupštini UN govorio o sahrani generala Ratka Mladića i oštro kritikovao Srbiju, ocenjujući da je "učestvovanje predstavnika države i javno odobravanje koje je pratilo ceremoniju u suprotnosti sa vrednostima EU kojoj Srbija želi da pristupi".
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