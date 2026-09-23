SVE BLOKADERSKE TEORIJE ZAVERE RUŠE SE KAO KULA OD KARATA: Priča o "masovnom upisu birača u birački spisak” pala u vodu - i CRTA potvrdila

SVE teorije zavere, koje blokaderi plasiraju iz dana u dan, polako se ruše kao kula od karata!

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Najnovija blokaderska laž je o "masovnom upisu birača u birački spisak".

Čak i iz CRTE kažu da je reč o uobičajenoj aktivnosti. Takođe, kako navode, u biračkom spisku sve se vidi.

Kako kažu, imaju predstavnike u Komisiji za reviziju biračkog spiska, i uvid u sve.

Ključna stvar je što ističu da to uopšte nisu veliki brojevi, koji mogu na bilo koji način da utiču na rezultat izbora.