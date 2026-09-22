OD ZATVORSKOG TUŠA DO POLITIČKOG LUDILA: Dno je probijeno (VIDEO)

TRI snimka, jedan dan i lavina skandala – od bizarnog „sapuna pod tušem“ do pretnji i brutalnih poruka političkim protivnicima.

Foto: Printskrin Youtube/Lažomer

Sapun pod zatvorskim tušem, jahanje političkih protivnika i pretnje „ćacikama“ – tri skandalozna snimka za samo jedan dan!

Ana Brnabić sazvala je vanrednu konferenciju zbog poruka koje je označila kao pretnje seksualnim nasiljem.

Spot studenata FDU, snimak Vladimira Štimca i poruke upućene političkim protivnicima izazvali su buru u javnosti.

A kada se sve sabere, kukuuu i leleeeee svima nama ako se takvima poveri i upravljanje javnim toaletima, a kamoli nešto drugo!