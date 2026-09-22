OD ZATVORSKOG TUŠA DO POLITIČKOG LUDILA: Dno je probijeno (VIDEO)
TRI snimka, jedan dan i lavina skandala – od bizarnog „sapuna pod tušem“ do pretnji i brutalnih poruka političkim protivnicima.
Sapun pod zatvorskim tušem, jahanje političkih protivnika i pretnje „ćacikama“ – tri skandalozna snimka za samo jedan dan!
Ana Brnabić sazvala je vanrednu konferenciju zbog poruka koje je označila kao pretnje seksualnim nasiljem.
Spot studenata FDU, snimak Vladimira Štimca i poruke upućene političkim protivnicima izazvali su buru u javnosti.
A kada se sve sabere, kukuuu i leleeeee svima nama ako se takvima poveri i upravljanje javnim toaletima, a kamoli nešto drugo!
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