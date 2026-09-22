Politika

OD ZATVORSKOG TUŠA DO POLITIČKOG LUDILA: Dno je probijeno (VIDEO)

В.Н.

22. 09. 2026. u 12:26

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TRI snimka, jedan dan i lavina skandala – od bizarnog „sapuna pod tušem“ do pretnji i brutalnih poruka političkim protivnicima.

ОД ЗАТВОРСКОГ ТУША ДО ПОЛИТИЧКОГ ЛУДИЛА: Дно је пробијено (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Youtube/Lažomer

Sapun pod zatvorskim tušem, jahanje političkih protivnika i pretnje „ćacikama“ – tri skandalozna snimka za samo jedan dan!

Ana Brnabić sazvala je vanrednu konferenciju zbog poruka koje je označila kao pretnje seksualnim nasiljem.

Spot studenata FDU, snimak Vladimira Štimca i poruke upućene političkim protivnicima izazvali su buru u javnosti.

A kada se sve sabere, kukuuu i leleeeee svima nama ako se takvima poveri i upravljanje javnim toaletima, a kamoli nešto drugo!

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