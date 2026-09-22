Srpski klubovi saznali rivale: Rukometaši Vojvodine, Dinama i Dubočice kreću takmičenje u EHF kupu
RUKOMETAŠI Vojvodine iz Novog Sada igraće protiv izraelske ekipe Makabi Rišon Lezijon u drugom kolu EHF Kupa, odlučeno je ovog utorka žrebom u Beču.
Ekipa sa severa Srbije će biti domaćini u prvom meču, koji će biti odigran 17. ili 18. oktobram. Revanš duel je na programu 24. ili 25. oktobra.
Rukometaši Dinama iz Pančeva igraće protiv slovenačke ekipe Trimo Trebnje u drugom kolu EHF Kupa. Prva utakmica je na programu 17. ili 18. oktobra u Sloveniji, a revanš meč biće odigran 24. ili 25. oktobra u Pančevu.
Rival leskovačkoj Dubočici u drugom kolu EHF Kupa biće letonski tim Tenaks Dobele. Prvi duel biće odigran 17. ili 18. oktobra u Letoniji, a drugi duel je na programu nedelju dana kasnije u Leskovcu.
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