Srpski klubovi saznali rivale: Rukometaši Vojvodine, Dinama i Dubočice kreću takmičenje u EHF kupu

RUKOMETAŠI Vojvodine iz Novog Sada igraće protiv izraelske ekipe Makabi Rišon Lezijon u drugom kolu EHF Kupa, odlučeno je ovog utorka žrebom u Beču.

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Ekipa sa severa Srbije će biti domaćini u prvom meču, koji će biti odigran 17. ili 18. oktobram. Revanš duel je na programu 24. ili 25. oktobra.

Rukometaši Dinama iz Pančeva igraće protiv slovenačke ekipe Trimo Trebnje u drugom kolu EHF Kupa. Prva utakmica je na programu 17. ili 18. oktobra u Sloveniji, a revanš meč biće odigran 24. ili 25. oktobra u Pančevu.

Rival leskovačkoj Dubočici u drugom kolu EHF Kupa biće letonski tim Tenaks Dobele. Prvi duel biće odigran 17. ili 18. oktobra u Letoniji, a drugi duel je na programu nedelju dana kasnije u Leskovcu.

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