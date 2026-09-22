Politika

DA LI BI NAS ON PRESTAVLJAO U SVETU? Da li bismo priznali "genocid"? Željko Hubač - treći na listi blokadera saradnik Sonje Biserko

В. Н.

22. 09. 2026. u 12:04

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ŽELjKO Hubač, koji se nalazi na trećem mestu studentske izborne liste, svojevremeno je sarađivao sa Helsinškim odborom za ljudska prava u Srbiji, na čijem čelu je Sonja Biserko. Postavlja se pitanje - da li bi nas on prestavljao u svetu? Da li bismo priznali "genocid"?

ДА ЛИ БИ НАС ОН ПРЕСТАВЉАО У СВЕТУ? Да ли бисмо признали геноцид? Жељко Хубач - трећи на листи блокадера сарадник Соње Бисерко

Foto: Printskrin

Sada kada se nalazi visoko na studentskoj izbornoj listi, ponovo se otvara pitanje njegove prošlosti, ali i saradnje sa organizacijom na čijem čelu je Biserko.

Za Biserko je takozvano Kosovo nezavisna država, Srbi su genocidan narod, a Ratko Mladić je ratni zločinac.

Kritičari studentske liste Hubačevo visoko mesto povezuju upravo sa njegovim ranijim angažmanom i retorikom koju ocenjuju kao antisrpsku, uz tvrdnje da njegov slučaj pokazuje uticaj mreže nevladinih organizacija finansiranih iz inostranstva na formiranje takozvane studentske liste.

Zbog toga je važno da građani, pored njegovog sadašnjeg političkog angažmana, budu upoznati i sa njegovom ranijom saradnjom sa Helsinškim odborom, kao i stavovima koje je tokom godina javno zastupao.

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