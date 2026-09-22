ZVEZDA UVELIČAVA JUBILEJ: Balkan slavi 100 godina postojanja, crveno-beli dolaze u Mirijevo

FUDBALSKI klub Balkan iz Mirijeva slavi 100 godina. Ovaj jubilej će uveličati Crvena zvezda.

FOTO: FK Crvena zvezda

Najpre će u 14.30 na teren izaći veterani dva kluba, a potom od 16 časova igraće prvotimci Balkana i crveno-belih.

Posle pomenutih utakmica, organizovana je i proslava u jednom restoranu. To počinje od 19 časova.

FOTO: Privatna arhiva

Balkan se trenutno takmiči u Prvoj Beogradskoj ligi.

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