Fudbal

ZVEZDA UVELIČAVA JUBILEJ: Balkan slavi 100 godina postojanja, crveno-beli dolaze u Mirijevo

Ч.В.

22. 09. 2026. u 12:24

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

FUDBALSKI klub Balkan iz Mirijeva slavi 100 godina. Ovaj jubilej će uveličati Crvena zvezda.

ЗВЕЗДА УВЕЛИЧАВА ЈУБИЛЕЈ: Балкан слави 100 година постојања, црвено-бели долазе у Миријево

FOTO: FK Crvena zvezda

Najpre će u 14.30 na teren izaći veterani dva kluba, a potom od 16 časova igraće prvotimci Balkana i crveno-belih.

Posle pomenutih utakmica, organizovana je i proslava u jednom restoranu. To počinje od 19 časova.

FOTO: Privatna arhiva

Balkan se trenutno takmiči u Prvoj Beogradskoj ligi.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova

FRESH CORNER DONOSI NOVI UKUS: Hot-dog nastao u saradnji sa jednim od najpoznatijih svetskih brendova