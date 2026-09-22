BUKTI RAT MEĐU BLOKADERIMA: Izbori sve bliže, a kod njih prozivke samo pljušte (FOTO)

RAT među bloakderima je svakim danom sve izraženiji. Više nema pravila ko koga napada.

Foto: Printskrin

Naim Leo Beširi je u svojoj novoj objavi na društevnim mrežama napao Vladimira Štimca.

Kako je naveo ne može da stigne upratiti sa kim je sve Štimac bio u "političkom dilu".

Foto: Printskrin

Izbori su sve bliže, a panika u redovima bloakdera je sve veća. Borba za fotelje izvlači ono najgore iz njih.

Nasilje i poruke mržnje glavna su im zvezda vodilja.

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