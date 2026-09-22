EU nema čime da potkrepi svoje pretnje Rusiji i ponaša se kao stari pas bez zuba, izjavio je za TASS američki analitičar i bivši zvaničnik Leri Džonson.

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- Ako hodate pored nekog o parkova u Moskvi, videćete da ljudi šetaju te pse, koji laju ali su stari i jedva da imaju zube. To je Evropa - odgovorio je Džonson na pitanje da li su evropski lideri zaista spremni za širi sukob sa Rusijom.

Džonson, koji je bivši zvaničnik Stejt departmenta i Centralne obaveštajne službe /CIA/, rekao je da Evropa iznosi pretnje koje ne može da sprovede.

- Njihova ekonomija je propala, kao i njihove kulture. Oni su izgubili nacionalne identitete i, iskreno, ne vidim kako mogu da prežive - istakao je Džonson.

On je ukazao na širenje LGBT ideologije u evropskim zemljama, što dovodi do pada nataliteta kod domorodačke populacije.

- Ti Evropljani koji su to prigrlili, oni se neće razmnožavati, neće imati decu koja će odrastati sa tim nacionalnim identitetom - naveo je Džonson.

On je upozorio da s druge strane, u Evropi žive migranti iz Severne Afrike, kao i muslimani iz Pakistana i Zapadne Azije, koji imaju puno dece.

- Oni će da zamene tu evropsku populaciju. Evropljani čine kulturološko samoubistvo i to je jedan od razloga zašto mrze Rusiju - zaključio je Džonson.

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