"EVROPA JE KAO STARI PAS BEZ ZUBA..." Bivši američki obaveštajac tvrdi: Brisel nema čime da potkrepi pretnje Moskvi
EU nema čime da potkrepi svoje pretnje Rusiji i ponaša se kao stari pas bez zuba, izjavio je za TASS američki analitičar i bivši zvaničnik Leri Džonson.
- Ako hodate pored nekog o parkova u Moskvi, videćete da ljudi šetaju te pse, koji laju ali su stari i jedva da imaju zube. To je Evropa - odgovorio je Džonson na pitanje da li su evropski lideri zaista spremni za širi sukob sa Rusijom.
Džonson, koji je bivši zvaničnik Stejt departmenta i Centralne obaveštajne službe /CIA/, rekao je da Evropa iznosi pretnje koje ne može da sprovede.
- Njihova ekonomija je propala, kao i njihove kulture. Oni su izgubili nacionalne identitete i, iskreno, ne vidim kako mogu da prežive - istakao je Džonson.
On je ukazao na širenje LGBT ideologije u evropskim zemljama, što dovodi do pada nataliteta kod domorodačke populacije.
- Ti Evropljani koji su to prigrlili, oni se neće razmnožavati, neće imati decu koja će odrastati sa tim nacionalnim identitetom - naveo je Džonson.
On je upozorio da s druge strane, u Evropi žive migranti iz Severne Afrike, kao i muslimani iz Pakistana i Zapadne Azije, koji imaju puno dece.
- Oni će da zamene tu evropsku populaciju. Evropljani čine kulturološko samoubistvo i to je jedan od razloga zašto mrze Rusiju - zaključio je Džonson.
BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
BURNA NOĆ NA NEBU IZNAD RUSIJE: Snage PVO presrele i uništile na stotine dronova
22. 09. 2026. u 12:43
PESKOV UPOZORAVA: Situacija u Ukrajini se pogoršava iz dana u dan
22. 09. 2026. u 12:12
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)