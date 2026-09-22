ŽELIM DA OVO LJUDI ČUJU: Vučić poslao snažnu poruku uoči važnih sastanaka u NJujorku (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti video-porukom objavljenom na Instagramu, uoči zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, na kojem će govoriti 23. septembra.
- Ne mislim da će neko da promeni svoj stav i svoje mišljenje, ali mi je važno da to ljudi čuju. I videćete - sad ću da se vidim u Njujorku sa Sergejem Lavrovim - rekao je Vučić u videu objavljenom na Instagramu i dodao da bi posle toga trebalo da obavi telefonski razgovor sa ruskim predsednikom, Vladimirom Putinom.
Predsednik je potom uputio važnu poruku svima onima koji kritikuju njegovu politiku:
- Vučić im ne valja zato što neće da služi tuđim interesima. I zato što neće da služi tajkunskim interesima.
Šta je sve predsednik govorio u videu, poslušajte sami.
Preporučujemo
"MAKRON MI JE REKAO DA MALO KO SVE TO MOŽE DA PREŽIVI" Vučić: Preživeo sam, zbog Srbije nemam nameru da odustanem (VIDEO)
21. 09. 2026. u 22:36 >> 22:39
MALI: Završene prijave za 6.000 dinara, danas oko 5,4 miliona isplata
22. 09. 2026. u 10:31
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)