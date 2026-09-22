Politika

ŽELIM DA OVO LJUDI ČUJU: Vučić poslao snažnu poruku uoči važnih sastanaka u NJujorku (VIDEO)

T.J.

22. 09. 2026. u 11:56

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti video-porukom objavljenom na Instagramu, uoči zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, na kojem će govoriti 23. septembra.

ЖЕЛИМ ДА ОВО ЉУДИ ЧУЈУ: Вучић послао снажну поруку уочи важних састанака у Њујорку (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Ne mislim da će neko da promeni svoj stav i svoje mišljenje, ali mi je važno da to ljudi čuju. I videćete - sad ću da se vidim u Njujorku sa Sergejem Lavrovim - rekao je Vučić u videu objavljenom na Instagramu i dodao da bi posle toga trebalo da obavi telefonski razgovor sa ruskim predsednikom, Vladimirom Putinom. 

Predsednik je potom uputio važnu poruku svima onima koji kritikuju njegovu politiku:

- Vučić im ne valja zato što neće da služi tuđim interesima. I zato što neće da služi tajkunskim interesima.

Šta je sve predsednik govorio u videu, poslušajte sami.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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