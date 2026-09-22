ŽELIM DA OVO LJUDI ČUJU: Vučić poslao snažnu poruku uoči važnih sastanaka u NJujorku (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti video-porukom objavljenom na Instagramu, uoči zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, na kojem će govoriti 23. septembra.

Foto: Printskrin

- Ne mislim da će neko da promeni svoj stav i svoje mišljenje, ali mi je važno da to ljudi čuju. I videćete - sad ću da se vidim u Njujorku sa Sergejem Lavrovim - rekao je Vučić u videu objavljenom na Instagramu i dodao da bi posle toga trebalo da obavi telefonski razgovor sa ruskim predsednikom, Vladimirom Putinom.

Predsednik je potom uputio važnu poruku svima onima koji kritikuju njegovu politiku:

- Vučić im ne valja zato što neće da služi tuđim interesima. I zato što neće da služi tajkunskim interesima.

Šta je sve predsednik govorio u videu, poslušajte sami.