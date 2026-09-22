ZAPAD PROTIV MULTIPOLARNOG PORETKA: Lavrov o lažnim vestima, spomenuo i NATO agresiju na SRJ 1999.

RUSIJA se protivi korišćenju informacija u svojstvu oružja, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, koji je podsetio na provokacije koje su 1999. godine bile organizovane radi pokretanja agresije protiv SR Jugoslavije.

Foto: Tanjug/AP/Maxim Shipenkov

- To je posebno potrebno danas, kada informacije velikom brzinom popunjavaju prostor i život ljudi. Uz korišćenje savremenih tehnologija, bilo koja novost, čak i neproverena ili otvoreno lažna, može da postane dostupna milionima, ako ne i milijardama ljudi. To odavno i često zloupotrebljavaju oni koji na Zapadu pokušavaju da osujete formiranje pravednog multipolarnog svetskog poretka - rekao je Lavrov na forumu "Dijalog o lažnim vestima", prenosi Sputnjik.

Lavrov je kazao da "to nije počelo ni danas ni juče".

- Dovoljno je setiti se 1999. godine, kad je, uz pomoć američkih saradnika OEBS-a, upućena otvorena provokacija na teritoriji Srbije kako bi se započela agresija NATO-a protiv SR Jugoslavije - kazao je Lavrov.

Dodao je da se svi sećaju "poznatog performansa" tadašnjeg američkog državnog sekretara Kolina Pauela u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija 2003. godine, kad je "ponosno i teatralno mahao epruvetom sa belim prahom" i tvrdio da je to biološko oružje, što je bio navodni dokaz da tadašnji irački predsednik, Sadam Husein, poseduje hemijsko oružje, i uvod u razaranje Iraka.

- Ispostavilo se da je, kao što znate, sve to bila laž - istakao je ruski ministar.

(Tanjug)

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