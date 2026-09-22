Politika

ZAPAD PROTIV MULTIPOLARNOG PORETKA: Lavrov o lažnim vestima, spomenuo i NATO agresiju na SRJ 1999.

T.J.

22. 09. 2026. u 12:11

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RUSIJA se protivi korišćenju informacija u svojstvu oružja, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, koji je podsetio na provokacije koje su 1999. godine bile organizovane radi pokretanja agresije protiv SR Jugoslavije.

ЗАПАД ПРОТИВ МУЛТИПОЛАРНОГ ПОРЕТКА: Лавров о лажним вестима, споменуо и НАТО агресију на СРЈ 1999.

Foto: Tanjug/AP/Maxim Shipenkov

- To je posebno potrebno danas, kada informacije velikom brzinom popunjavaju prostor i život ljudi. Uz korišćenje savremenih tehnologija, bilo koja novost, čak i neproverena ili otvoreno lažna, može da postane dostupna milionima, ako ne i milijardama ljudi. To odavno i često zloupotrebljavaju oni koji na Zapadu pokušavaju da osujete formiranje pravednog multipolarnog svetskog poretka - rekao je Lavrov na forumu "Dijalog o lažnim vestima", prenosi Sputnjik.

Lavrov je kazao da "to nije počelo ni danas ni juče".

- Dovoljno je setiti se 1999. godine, kad je, uz pomoć američkih saradnika OEBS-a, upućena otvorena provokacija na teritoriji Srbije kako bi se započela agresija NATO-a protiv SR Jugoslavije - kazao je Lavrov.

Dodao je da se svi sećaju "poznatog performansa" tadašnjeg američkog državnog sekretara Kolina Pauela u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija 2003. godine, kad je "ponosno i teatralno mahao epruvetom sa belim prahom" i tvrdio da je to biološko oružje, što je bio navodni dokaz da tadašnji irački predsednik, Sadam Husein, poseduje hemijsko oružje, i uvod u razaranje Iraka.

- Ispostavilo se da je, kao što znate, sve to bila laž - istakao je ruski ministar.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: IDEOLOG BLOKADERA: Nas NATO nije bombardovao

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