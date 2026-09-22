Fudbal

UEFA je donela odluku: Poznato ko sudi utakmica Srbja - Grčka!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

22. 09. 2026. u 10:43

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SRBIJA takmičenje u Ligi nacija počinje protiv Grčke. UEFA je odabrala sudije ove utakmice.

УЕФА је донела одлуку: Познато ко суди утакмица Србја - Грчка!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Odlučeno je da to bude Šveđanin Glen Niberg. Pomoćne sudije biće Mahbod Beigi i Andreas Soderkvist, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila takođe Šveđanina Adama Ladebeka.

Kad je u pitanju VAR soba, poverenje je ukazano dvojici Španaca Giljermu Kvadri Fernandezu i Sesaru Soto Gradu.

Utakmica između Srbije i Grčke biće odigrana u četvrtak od 20.45 časova na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu.

"Orlovi" tri dana kasnije, tačnije u nedelju na istom mestu ali od 18 časova igra meč 2. kola protiv Holandije.

Posle toga, 1. i 4. oktobra slede dva gostovanja - Nemačkoj koji je preuzeo Jirgen Klop i Holandiji koju od nedavno trenira Ćavi.

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