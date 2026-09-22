ANTONIJEVIĆ RASKRINKAO "SRPSKU DIJASPORU U HOLANDIJI": Žale se da država namerno sabotira "studentsku listu", a stvarnost je, ipak drugačija
PPVERENIK za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević, svojoj novom objavom raskrinako je namere blokadera i pokreta "Srpska dijaspora u Holandiji".
- Uz ovu vest o sada već "čuvenoj", neimenovanoj „,Srpskoj dijaspori u Holandiji", koja se redovno javlja i dobija naslove u medijima, možda vredi dodati i jedan podatak: putovanje udobnim holandskim vozovima iz nekih od najudaljenijih delova ove prelepe zemlje, recimo iz Mastrihta ili Groningena do Haga, gde Ambasada Srbije organizuje glasanje, traje tek nešto više od dva i po sata. Amsterdam je udaljen oko 50 minuta, Roterdam 25, a Utreht oko 40 minuta vozom. Čisto da imamo i geografiju i vreme putovanja u vidu kada govorimo o ostvarivanju biračkog prava i ravnopravnosti - naveo je on u svojoj objavi.
Dakle, oni se žale da Holandija neće da otvara biračka mesta i da na taj način sabotira "Studentsku listu".
Uzevši u obzir geografiju i razvijenost Holandije, putavnje sa jedne na drugu lokaciju nije nikakav problem, i čak ne zahveta pola dana putovanja.
Dakle, to su blokaderi - politika je jasna: glasaću ako nisam na holideju i ako možete, eventualno, da mi otvorite biračko mesto preko puta, bez obzira koliko to košta građane Srbije.
Blokaderi uporno pokušavaju da naprave cirkus od izbornog procesa i da svakog predstave da radi protiv njih.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
BUKTI RAT MEĐU BLOKADERIMA: Izbori sve bliže, a kod njih prozivke samo pljušte (FOTO)
22. 09. 2026. u 11:55
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
POMETNjA NA ZAPADU: 2 velike zemlje EU ukidaju sankcije Rusima
PROŠLE nedelje postojeći režim sankcija produžen je za samo sedam dana kako bi ambasadori država članica dobili dodatno vreme za postizanje dogovora.
21. 09. 2026. u 20:26
Komentari (0)