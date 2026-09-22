ANTONIJEVIĆ RASKRINKAO "SRPSKU DIJASPORU U HOLANDIJI": Žale se da država namerno sabotira "studentsku listu", a stvarnost je, ipak drugačija

PPVERENIK za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević, svojoj novom objavom raskrinako je namere blokadera i pokreta "Srpska dijaspora u Holandiji".

Foto: Tanjug/Dejan Živančević

- Uz ovu vest o sada već "čuvenoj", neimenovanoj „,Srpskoj dijaspori u Holandiji", koja se redovno javlja i dobija naslove u medijima, možda vredi dodati i jedan podatak: putovanje udobnim holandskim vozovima iz nekih od najudaljenijih delova ove prelepe zemlje, recimo iz Mastrihta ili Groningena do Haga, gde Ambasada Srbije organizuje glasanje, traje tek nešto više od dva i po sata. Amsterdam je udaljen oko 50 minuta, Roterdam 25, a Utreht oko 40 minuta vozom. Čisto da imamo i geografiju i vreme putovanja u vidu kada govorimo o ostvarivanju biračkog prava i ravnopravnosti - naveo je on u svojoj objavi.

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Dakle, oni se žale da Holandija neće da otvara biračka mesta i da na taj način sabotira "Studentsku listu".

Uzevši u obzir geografiju i razvijenost Holandije, putavnje sa jedne na drugu lokaciju nije nikakav problem, i čak ne zahveta pola dana putovanja.

Dakle, to su blokaderi - politika je jasna: glasaću ako nisam na holideju i ako možete, eventualno, da mi otvorite biračko mesto preko puta, bez obzira koliko to košta građane Srbije.

Blokaderi uporno pokušavaju da naprave cirkus od izbornog procesa i da svakog predstave da radi protiv njih.

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