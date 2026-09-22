Svet

BURNA NOĆ NA NEBU IZNAD RUSIJE: Snage PVO presrele i uništile na stotine dronova

В.Н.

22. 09. 2026. u 12:43

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RUSKE snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 297 ukrajinskih dronova iznad ruskih regiona tokom noći, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

БУРНА НОЋ НА НЕБУ ИЗНАД РУСИЈЕ: Снаге ПВО пресреле и уништиле на стотине дронова

Foto: AI Generated/Gemini

- Tokom protekle noći, snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 297 bespilotnih letelica sa fiksnim krilima - navodi se u saopštenju.

Letelice su uništene iznad Belgorodske, Brjanske, Volgogradske, Voronježske, Kurske, Lipecke, Nižnjenovgorodske, Rostovske, Rjazanjske, Samarske, Saratovske, Smolenske, Tambovske, Uljanovske oblasti i Krima, dodaju u ministarstvu.

U Samarskoj oblasti je uništeno na desetine dronova, a šteta je zabeležena na civilnim objektima i vozilima, izvestio je guverner Vjačeslav Fedoriščev na Maksu. Prema njegovim rečima, neprijatelj je ciljao industrijske objekte. 

(RT Balkan)

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