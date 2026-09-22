BURNA NOĆ NA NEBU IZNAD RUSIJE: Snage PVO presrele i uništile na stotine dronova
RUSKE snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 297 ukrajinskih dronova iznad ruskih regiona tokom noći, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
- Tokom protekle noći, snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 297 bespilotnih letelica sa fiksnim krilima - navodi se u saopštenju.
Letelice su uništene iznad Belgorodske, Brjanske, Volgogradske, Voronježske, Kurske, Lipecke, Nižnjenovgorodske, Rostovske, Rjazanjske, Samarske, Saratovske, Smolenske, Tambovske, Uljanovske oblasti i Krima, dodaju u ministarstvu.
U Samarskoj oblasti je uništeno na desetine dronova, a šteta je zabeležena na civilnim objektima i vozilima, izvestio je guverner Vjačeslav Fedoriščev na Maksu. Prema njegovim rečima, neprijatelj je ciljao industrijske objekte.
(RT Balkan)
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