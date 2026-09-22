LETO JOŠ NIJE REKLO POSLEDNJU REČ: Stiže drastično toplije vreme na Balkan i u Evropu - U ovim mestima i do 40 stepeni

IAKO će kraj ove nedelje doneti kišu, pad temperature i pravo jesenje vreme, leto očigledno još nije reklo poslednju reč. Prema dugoročnim prognozama, Evropu krajem septembra očekuje novo snažno otopljenje, koje bi moglo da se nastavi i početkom oktobra.

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Nad velikim delom kontinenta trebalo bi da se formira snažan anticiklon, koji će otvoriti put veoma toplom vazduhu sa Mediterana i iz severne Afrike. Temperature u delovima zapadne, centralne i severne Evrope mogle bi značajno da premaše prosečne vrednosti za ovo doba godine.

Prema prognozama koje prenosi portal Severe Weather, temperaturna odstupanja na visini od oko 1.500 metara mogla bi lokalno da dostignu čak 8 do 12 stepeni iznad proseka.

Vrućina prvo stiže na jug Evrope

Prvi na udaru biće Španija, Portugal i Francuska. U centralnim i južnim delovima Španije, kao i u Portugalu, živa u termometrima do vikenda bi mogla da pređe 35 stepeni, dok bi na pojedinim lokacijama mogla da se približi i vrednosti od 40 °C.

Discover the impact of the new heat dome in Europe, which is driving temperatures well above seasonal averages through early October.https://t.co/NeztrCcTNJ — SWE | severe-weather.eu (@severeweatherEU) September 21, 2026

U južnoj i centralnoj Francuskoj očekuju se temperature od oko 30 stepeni, a potom će se veoma topao vazduh širiti dalje prema ostatku kontinenta.

Za Balkan će posebno značajan biti razvoj situacije nakon vikenda. Topla vazdušna masa trebalo bi da se proširi preko severne Italije i Sredozemlja, a zatim i prema Balkanskom poluostrvu i centralnoj Evropi.

U severnoj Italiji temperature bi mogle da dostignu između 28 i 30 °C, naročito u dolini reke Po i Toskani. Istovremeno, upravo nad severnom Italijom, centralnim i severnim Balkanom i Grčkom očekuju se velika odstupanja od uobičajenih temperatura za kraj septembra.

Topao vazduh stiže i do severa Evrope

Otopljenje neće zaobići ni centralni i severni deo kontinenta. Topliji vazduh proširiće se prema Nemačkoj, Poljskoj i baltičkom regionu, dok bi u zapadnoj i centralnoj Nemačkoj od nedelje do početka naredne nedelje temperature ponovo mogle da budu blizu 30 °C.

Prema aktuelnim prognozama, anticiklon bi do kraja septembra mogao dodatno da ojača i proširi se prema severu i istoku Evrope. Istovremeno, iznad Atlantika zadržavala bi se duboka ciklona, što bi pogodovalo dotoku i zadržavanju toplog vazduha nad kontinentom.

Toplota bi mogla da potraje i u oktobru

Aktuelni modeli GFS i ECMWF ukazuju na mogućnost da se ovakva vremenska situacija ne završi sa poslednjim danima septembra. Topla i uglavnom stabilna vazdušna masa mogla bi da se zadrži i početkom oktobra, pa bi temperature od Francuske, preko centralne Evrope, sve do Balkana mogle da budu znatno više od prosečnih.

Ipak, s obzirom na to da je reč o dugoročnoj prognozi, narednih dana još može doći do promena. Za sada nije moguće sa potpunom preciznošću odrediti koliko će toplotni talas biti intenzivan, koje će oblasti najviše pogoditi i koliko će trajati.

(Telegraf.rs)