Tadić ponovo u reprezentaciji Srbije: Kao da nisam ni odlazio, osećam potrebu da pomognem

DUŠAN Tadić se vratio u reprezentaciju i zbog toga nije krio oduševljenje.

FOTO: FSS

Fudbaleri NEC-a je istakao da se oseća sjajno i da je sa svima ostao u dobrom odnosu.

- Imam osećaj kao da nikada nisam ni odlazio. Sve su to naši ljudi, sa svima sam ostao u dobrim odnosima i čuo se sa mnogima. Kao da sam bio na nekom godišnjem odmoru i sada se vratio - rekao je Tadić za FSS.

Oktiro je i da je imao dosta poziva da se vrati.

- Kada sam se povukao, bilo je dosta poziva da se vratim, ali tada nisam bio spreman. Želeo sam da završim to poglavlje, mislio sam da treba mlađi da preuzmu odgovornost i da krene neka nova priča. Posle sam otišao u Emirate, Veljko me je i tada zvao, ali bio sam daleko i nije se namestilo. Sada sam se vratio u Evropu, bliže sam Srbiji, osećam potrebu, vidim da sam potreban i da mogu da pomognem ekipi.

Dušan Tadić/FOTO: FSS

Svestan je da reprezentativni dres ne može da se meri ni sa jednim.

- Reprezentacija ti uvek nedostaje. To je najlepši mogući osećaj. Igraš za svoju zemlju, predstavljaš je, nosiš dres, vidiš grb, čuješ himnu, osetiš navijače... Sve ti to fali. Znam i da neću još dugo igrati fudbal i jednostavno sam se uželeo svega toga.

Otkrio je ko je imao ključnu ulogu u povratku u nacionalni tim.

- Ključnu ulogu odigrali su ljudi u Savezu. Imao sam nekoliko zaista dobrih razgovora sa Veljkom Paunovićem i generalnim sekretarom Brankom Radujkom. Mnogo mi se svidela Veljkova želja, strast i posvećenost fudbalu. Žao mi je što ranije nismo sarađivali. Sve se nekako povezalo i tu sam da pomognem u svakom smislu. Drago mi je što ćemo sarađivati i probati da ostvarimo zajednički uspeh.

Tadić smatra da ako se svi budu držali zajedno, da mogu da se ostvare velike stvari.

- To je lep kompliment. Uvek sam govorio o ujedinjenju, čak i kada nismo bili u dobrim situacijama. Mislim da nama kao narodu to nedostaje. Kada se ujedinimo i kada smo složni, izuzetno smo jaki. Uvek sam težio tome da se držimo zajedno, da tim bude iznad svih, da pomažemo jedni drugima i čuvamo pozitivnu energiju. Nadam se da ćemo se ponovo ujediniti i biti zajedno.

Sjajni vezista nije tu samo za četiri utakmice Lige nacija, već se razmišlja i o kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. godine.

- Ne bih da pravim dugoročne planove, ali bilo bi prelepo. Mislim da treba da se vratimo tome da postane normalno da se Srbija plasira na velika takmičenja. To smo u jednom periodu uspeli. Sada treba ponovo da dođemo do toga da Srbija bude na svakom Evropskom i Svetskom prvenstvu, a onda da težimo i nekom dodatnom iskoraku.

Tu je da svojim autoritetom pomogne mlađim saigračima.

- Interesantno mi je da vidim nove generacije, drugačija razmišljanja. Malo sam se danas i šalio sa njima za stolom, govorio im: "Hajde, pričajte nešto". Tu smo da im pomognemo, da im damo dobar primer, da postanu bolji fudbaleri, ali i bolji ljudi. I mi smo to učili od generacija pre nas.

Nekada je on slušao starije saigrače iz reprezentacije, a sad je on taj koji treba da udeli savet.

- To su normalne stvari. Važno je da se neke vrednosti ne izgube. Mora stalno da se razgovara, da se mlađima prenose te stvari. Kada sam bio mlad, voleo sam da slušam kako je bilo ranije. Bio sam znatiželjan. Tako treba da bude i danas, da sačuvamo prave vrednosti.

Ima i Dušan i ciljeve, ali pre svega timske.

- Voleo bih da idemo korak po korak. Da se ponovo ujedinimo, napravimo dobru atmosferu, takmičarski naboj i dobru hemiju između svih nas. Ove utakmice treba da nam posluže i kao priprema za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, gde ne smeš da zakažeš. Tamo moraš da se plasiraš.

Dušan Tadić/FOTO: FSS

Koliko će igrati zavisi isključivo od selektora Veljka Paunovića.

- Nije mi to problem. Osećam se fizički odlično, a na treneru je da odluči koliko ću igrati. Tu sam da budem lider, da preuzmem odgovornost u ključnim momentima, na terenu i van njega. Imamo dobre igrače, imamo mlade kojima treba da pomognemo da steknu još više tog pozitivnog bezobrazluka i da preuzimaju odgovornost. Najbitnija je ekipa. Sve ćemo uraditi da ekipa pobedi.

Tadić se ovog leta vratio u Evropu, tačnije Holandiju. Potpisao je ugovor sa NEC-om iz Najmehena.

- To mi je dosta probudilo želju. Da sam ostao tamo, verovatno ne bih tako razmišljao. Ovde je drugačiji način rada, treninga, utakmica, intenziteta. Dobro se osećaš i onda kažeš sebi: "Zašto ne bih igrao?" Mogu da pomognem.

Tu zemlju poznaje veoma dobro pošto je veći deo karijere proveo tamo i ostavio dubok trag.

- Holandija je moja druga zemlja. Biće to posebne utakmice jer veliki deo njihove reprezentacije čine momci sa kojima sam igrao ili protiv kojih sam igrao. Lepo je videti kako su se razvili i u kakvim klubovima danas igraju. Oni su svetska sila i biće interesantno igrati protiv njih.

Prvi rival Srbije u Ligi nacija je Grčka.

- Grčka je jako dobra reprezentacija. Imaju mnogo kvalitetnih igrača i mislim da poslednjih godina nisu imali bolju selekciju. Tu su Pavlidis, Duvikas i mnogi drugi igrači koji igraju značajne uloge u najjačim evropskim ligama. Ali mi treba da gledamo sebe, da razmišljamo o nama. Igramo kod kuće i moramo da idemo na pobedu.

On smatra da je Paunović ranije trebalo da postane selektor reprezentacije Srbije.

- Mislim da je Veljko i ranije trebalo da dođe. Uvek sam imao želju da sarađujem sa njim, jer vidim da je jako posvećen, detaljan, dobra ličnost i dobar čovek. Sada se to konačno spojilo. Drago mi je zbog toga i nadam se da ćemo imati uspešnu saradnju i, što je najvažnije, ostvariti dobar rezultat.

Za kraj je još jednom poručio da treba da se stvori hemija.

- Svih sam se uželeo. Da se ispričamo, da širimo dobru i pozitivnu energiju. Lepo je biti ovde, pričati, šaliti se, ali i znati kada treba da budemo maksimalno ozbiljni. Treba ponovo da spojimo tu hemiju između svih nas.

Podsetimo, utakmica Srbija - Grčka u A diviziji Lige nacija igra se u četvrtak od 20.45 na stadionu "Rajko Mitić".

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