OD ŽRTAVA DO LIDERKI: Tatjana Macura u NJujorku o snazi žena koje menjaju svet (FOTO)
MINISTARKA u tehničkom mandatu, Tatjana Macura, boravi u Njujorku, gde učestvuje u programu 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, s posebnim fokusom na unapređenje agende "Žene, mir i bezbednost" i međunarodnu saradnju u oblasti zaštite i osnaživanja žena i devojčica, saopštio je danas njen kabinet.
Macura se obratila na visokom političkom događaju "Od pionirki do globalnih liderki: put Liberije u okviru agende Žene, mir i bezbednost", koji je organizovala Vlada Liberije u sedištu Ujedinjenih nacija.
Događaju je prisustvovao i predsednik Liberije, Džozef Njumah Boakai.
- Hrabre žene Liberije bile su i žrtve i heroine, borkinje koje su se suprotstavile krvavim građanskim sukobima i pokazale da žene nisu samo one koje trpe posledice konflikta, već i pokretačka snaga mira i nezaobilazne partnerke u izgradnji trajne stabilnosti - poručila je Macura.
Ona je predstavila i iskustvo Srbije u primeni Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti UN, podsećajući da je Srbija prošle godine usvojila treći Nacionalni akcioni plan za period 2025–2027. godine.
Macura je prisustvovala i događaju "Nevidljiva arhitektura: izgradnja bezbednih digitalnih sistema za decu - unapređenje međunarodnih standarda i zajednička odgovornost", koji je organizovala prva dama Turske, Emine Erdogan, uz podršku ministarke zadužene za porodicu i socijalna pitanja, Mahinur Ozdrmir Goktaš, a na kom se obratila i supruga predsednika Srbije, Tamara Vučić.
(Tanjug)
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