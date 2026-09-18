Politika

MEDOJEVIĆ: Lideri Studentske liste misle sve najbolje o Đukanoviću

Novosti online

18. 09. 2026. u 20:05

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SVI ključni lideri Studentske liste misle sve najbolje o Milu Đukanoviću i njegovoj mafiji, kaže lider PzP Nebojša Medojević.

МЕДОЈЕВИЋ: Лидери Студентске листе мисле све најбоље о Ђукановићу

Foto: Printskrin Juronjuz

- Ja nemam arhineprijatelja. Pišem na osnovu poznavanja procesa i aktera i ličnog iskustva - naveo je Medojević.

Nebojša Medojević objavio je i 1. avgusta 2026. godine snimak u kojem je izneo tvrdnju da će ljudi povezani sa bivšim predsednikom Crne Gore Milom Đukanovićem pokušati da zauzmu ključna mesta na budućoj Studentskoj listi.

U tom trenutku konačan sastav liste nije bio poznat javnosti.

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