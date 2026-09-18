MEDOJEVIĆ: Lideri Studentske liste misle sve najbolje o Đukanoviću

SVI ključni lideri Studentske liste misle sve najbolje o Milu Đukanoviću i njegovoj mafiji, kaže lider PzP Nebojša Medojević.

Foto: Printskrin Juronjuz

- Ja nemam arhineprijatelja. Pišem na osnovu poznavanja procesa i aktera i ličnog iskustva - naveo je Medojević.

Ja nemam arhineprijatelja. Pisem na osnovu poznavanja procesa i aktera. I licnog iskustva koji preko 30 g pratim tranzicione procese i u Cg i u regionu. Djukanovic je sef Balkanske Konfederacije Org Krim koji je preko svojih ljudi preuzeo studentski bunt . Svi lljucni lideri SL… — Nebojsa Medojevic (@NebojsaMedojevi) September 18, 2026

Nebojša Medojević objavio je i 1. avgusta 2026. godine snimak u kojem je izneo tvrdnju da će ljudi povezani sa bivšim predsednikom Crne Gore Milom Đukanovićem pokušati da zauzmu ključna mesta na budućoj Studentskoj listi.

U tom trenutku konačan sastav liste nije bio poznat javnosti.