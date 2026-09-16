Politika

OVO NAM JE VELIKA LEKCIJA O LICEMERJU U SVETU Vučić: Današnji dan nam je pokazao šta o nama i našim žrtvama misle u okruženju

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 09. 2026. u 19:05

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PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obraća se naciji povodom presude vođama zločinačke OVK.

ОВО НАМ ЈЕ ВЕЛИКА ЛЕКЦИЈА О ЛИЦЕМЕРЈУ У СВЕТУ Вучић: Данашњи дан нам је показао шта о нама и нашим жртвама мисле у окружењу

Foto: Printskrin/TV Pink

Ukazao je na napade ozlojeđenih Albanaca na Euleks u Prištini.

- Uvek smo poštovali kulturu sećanja, ali i poštovali tuđe žrtve. Ovo nam je velika lekcija. I lekcija kakvo licemerje vlada u svetu. Uvek će Srbi da budu zločinci, a ostali će da budu heroji. Srbi ne smeju da pisnu, jer čim podignu glavu, tu glavu, metaforički rečeno, treba odseći. Srbi će uvek da pružaju ruku svima. Razloga ni za radost ni za tugu nema. I današnji dan nam je pokazao šta o nama i našim žrtvama misle u okruženju - rekao je on.

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