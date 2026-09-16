OVO NAM JE VELIKA LEKCIJA O LICEMERJU U SVETU Vučić: Današnji dan nam je pokazao šta o nama i našim žrtvama misle u okruženju
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obraća se naciji povodom presude vođama zločinačke OVK.
Ukazao je na napade ozlojeđenih Albanaca na Euleks u Prištini.
- Uvek smo poštovali kulturu sećanja, ali i poštovali tuđe žrtve. Ovo nam je velika lekcija. I lekcija kakvo licemerje vlada u svetu. Uvek će Srbi da budu zločinci, a ostali će da budu heroji. Srbi ne smeju da pisnu, jer čim podignu glavu, tu glavu, metaforički rečeno, treba odseći. Srbi će uvek da pružaju ruku svima. Razloga ni za radost ni za tugu nema. I današnji dan nam je pokazao šta o nama i našim žrtvama misle u okruženju - rekao je on.
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