ZAMISLITE DA JE NEKI SRBIN TO REKAO? Vučić komentarisao izjave albanskog predsednika i Kurtija nakon presude OVK teroristima

ALEKSANDAR Vučić u obraćanju naciji povodom presude OVK teroristima ističe da nam je sada najvažnije strpljenje.

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Kaže da nije potrebna euforija, već strpljivo čekanje.

- Čekao sam da vidim izjašnjavanje svih i da vidite svi sa kakvim problemima se Srbija danas suočava i sa koliko licemerja se danas suočavamo - naveo je Vučić.

Albanski predsednik reagovao je posle odluke i izrazio duboku tugu, uz pohvalu odlučnosti da se uloži žalba, rekao je Vučić. Podseća i da je rekao da je "sloboda ima ime" i da je to tzv. OVK.

- Zamislite da je neko od naših zvaničnika rekao da sloboda ima ime i da navedemo ime bilo kog Srbina koji je osuđen pred Haškim tribunalom - ističe Vučić.

Aljbin Kurti je rekao da "nije kraj borbe za istinu".

- Zna da dobro sve dolazi pred "Ustavni sud" tzv. Kosova - naveo je Vučić.