KO SVE ZARAĐUJE NA AI: Razvoj veštačke inteligencije stvara novu klasu milijardera

KADA se govori o milijarderima koje je stvorio razvoj veštačke inteligencije, prva asocijacija su tehnološi giganti koji razvijaju AI modele ili proizvode čipove. Ipak, novi talas bogatstva stiže i do kompanija čiji proizvodi na prvi pogled nemaju mnogo veze sa AI.

Foto: AI generated

Bum veštačke inteligencije ne donosi bogatstvo samo kompanijama koje razvijaju najnaprednije AI modele i proizvode čipove. Dok se u centru pažnje nalaze najpoznatija imena tehnološke industrije, sve veću zaradu ostvaruju i kompanije čiji su proizvodi "nevidljivi", ali neophodni za rad moćnih servera.

Jedan od neočekivanih primera je kompanija "King slajd", koja je poslovanje započela osamdesetih godina prošlog veka proizvodnjom ručki za nameštaj i kliznih mehanizama za fioke. Danas ostvaruje ogromnu zaradu od "detalja" - šina za servere u data centrima.

Kompanija "King slajd", osnovana 1986. godine, početkom 2000-ih preorjentisala se sa proizvodnje hardvera za nameštaj na komplete šina za servere. Danas, svaki put kada AI server, koji može da teži stotinama kilograma, treba da bude postavljen u serverski orman ili izvučen radi održavanja, vrlo je verovatno da se iza tog procesa nalazi deo njihove opreme, to jest klizna šina.

Ovaj poslovni preokret doneo je ogromno bogatstvo osnivaču kompanije Linu Cungčiju, koji je u osamdesetim godinama života, prema "Blumbergovom indeksu milijardera" krajem avgusta imao bogatstvo od 19,4 milijarde dolara, što ga je svrstalo među najbogatije ljude na svetu. Zahvaljujući velikoj izgradnji data centara, kompanija je ostvarila rekordnu profitabilnost, a njena bruto marža dostigla je čak 87 odsto, nadmašivši i velike proizvođače čipova poput "Envidije" i "TSMC".

Kako prenosi Blumberg, ova i mnoge druge kompanije pokazuju kako "AI bum" stvara bogatstvo i u delovima industrije koji nisu direktno uključeni u razvoj AI modela i čipova.

MIKROBURGIJE ZA SVE SLOŽENIJE AI SERVERE

U Kini, kompanija "Guangdong DiTek Tehnolodži" predstavlja još jedan manje očigledan primer uticaja razvoja AI na stvaranje bogatstva. Ova kompanija proizvodi mikroburgije, odnosno izuzetno mala svrdla koja se koriste za izradu sićušnih rupa u štampanim pločama unutar AI servera.

Kako serveri postaju snažniji, a njihove štampane ploče sve složenije, raste i potražnja za alatima visoke preciznosti. Prema procenama, "Guangdong DiTek" je po obimu prodaje postao najveći svetski proizvođač burgija za izradu štampanih ploča.

(rt.rs)

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