Srbin je čudo! Cvetković postigao gol za Anderleht, Benfika šokirala Milan
Sedam utakmica odigrano je u večernjem terminu Lige Evrope.
Anderleht je poražen od Liona 2:1, a Srbin Mihajlo Cvetković upisao se u strelce za Belgijance. Noa Narti bio je strelac u 8. minutu, 14 minuta kasnije Keito Nakamura krunisao je odlično otvaranje meča Francuza za 2:0, a konačan rezultat postavio je Mihajlo Cvetković u 61. minutu. Srbin se najbolje snašao u skoku i glavom matirao golmana rivala.
Iako je Olimpijakos gubio ceo meč od Jagjelonjije Bjalistok, uspeli su Pirejci da preokrenu i upišu pobedu.
Strelac prvog gola na meču bio je Kajetan Šmit u 20. minutu, a pred kraj poluvremena crveno-beli uspeli su da izjednače. Strelac je bio Armando Gonzales. U 84. minutu kompletan preokret Grcima doneo je Roman Jaremčuk u 84. minutu susreta. Grci su u ovom meču u potpunosti dominirali. Uputili čak 21 šut ka golu rivala koji je uputio četiri, posed lopte, dodavanja, preciznost u dodavanjima sve je bilo na strani Atinjana.
Bajer je bio siguran protiv doskorašnjeg tima trenera Crvene zvezde, Alberta Rijere. Ekipa Celjea poražena je od Nemaca 2:0.
Autogolom Svita Sešlara "farmaceuti" su poveli, a konačan rezultat postavio je Fakundo Medina u 74. minutu.
Milan je nastavio sa lošom formom ove sezone, a na gostovanju na Đuzepe Meaci slavila je Benfika 2:0. Golove za Portugalce postigli su Dodi Lukebakio u 16. minutu i Jakub Kaminski u 53.
Dinamo je gostovao Hapoel Ber Ševi, a Hrvati nisu uspeli da postignu gol protiv rivala koji je izbacio Zvezdu iz kvalifikacija za ovo takmičenje, te je meč završen rezultatom 0:0.
Rezultati:
Olimpijakos - Jagelonija 2:1
Anderleht - Lion 1:2
Bajer - Celje 2:0
Sanderlend - Az 1:0
Milan - Benfika 0:2
Šturm - Ren 0:0
Hapoel Ber Ševa - Dinamo 0:0
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