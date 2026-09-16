VELJKO VODI U TORINU: Odbojkaši posle velikog preokreta pobedila Dansku sa 3:2 i osigurali plasman u osminu finala Evropskog prvenstva
"ORLOVI" ne mogu bez drame. Odbojkaši su, kao i protiv Holandije, bili na "konopcima", kada su se posle 0:2 i 12:15 u trećem setu na krilima Veljka Mašulovića digli i savladali u grupi C EP u Tampereu Dansku sa 3:2 (19:25, 21:25, 25:21, 25:23, 16:14). Srbi sutra (16.00) u poslednjem kolu igraju sa Belgijom, koju moraju da savladaju sa 3:0 ukoliko žele da osvoje drugo mesto. Ipak, najvažnije je da su izvadili kartu za Torino, gde će u osminifinala izbeći Italiju.
Protiv Danaca blistao je Veljko Mašulović. Korektor Srbije se razgoropadio od sredine trećeg seta, "probudio" je i ostale saigrače, a u taj-brejku je osvojio poslednja dva, pobedonosna poena.
- Ništa nije bilo dobro. Ali, smo verovali u sebe i napravili preokret. Nadam se da nećemo više raditi ovako nešto. Znamo i da nerviramo navijače - poručio je posle meča Veljko Mašulović.
A utakmica sa Danskom je ličila na duel sa Holandijom. S tim što selektor George Krecu na teren nije poslao Dražena Luburića, Nikolu Jovovića i Aleksandra Nedeljkovića. Odlučio se za drugu postavu, koja je dugo tražila način kako da dođe do željenog ritma.
Naši su veoma slabo odigrali prvi set. Nije im ništa polazilo za rukom, a lošim prijemom, servisom i napadu okuražili su Dance, koji bili agresivniji i odlučniji i u jednom trenutku poveli su sa 22:12. Samo zahvaljujući servima Mirana Kujundžića Srbi su serijom 7:0 izbegli blamažu u prvom činu.
Drugi set su "orlovi" dobro počeli, vodili sa 12:9, 13:11, a onda greškama omogućili rivalu da preokrene na 15:13, a potom lako stigne do 18:14.
Krenuli su naši slabo i u trećem setu. Danci su dominirali do 15:12, činilo se da će lako stići do 3:0, kada Veljko Mašulović ubitačnim servisima budi "orlove" i donosi 15:15. Tada je proradio i servis Kujundžića pa su Srbi preokrenuli na 21:19 i asom Veljka Mašulovića smanjili na 2:1.
Burno je bilo i u četvrtom činu. Naši su odlično krenuli poveli sa 11:7, a onda počeli da se igraju sa svojom sudbinom. Dozvolili su Dancima da par puta izjednače, ali su uspeli da ostanu mirni u presudnim trenucima i stignu do 2:2.
I u taj-brejku su se kockali sa pobedom, jer su kod 10:7 greškama vratili Dance u igru. Čak su jurili minus jedan, spasili set loptu (13:14), ali su sačuvali ceo plen.
DANSKA - SRBIJA 2:3
DVORANA: "Nokija arena" u Tampereu. Gledalaca: 843. Sudije: Sabo Aleksi (Rumunija) i Minins (Letonija).
DANSKA: Rasmus Mikelsons 8, Jakobsen 2, Nilsen, Kjer 9, Hof 1, Petersen (libero), Denholt, Dal, Oskar Borg Mikelsen 2, Uhrenholt 2, Larsen 4, Jensen 29, Madsen 14, Brink 1. Poeni - napad: 61, blok: 5, servis: 6, greške rivala: 36 (22 iz servisa).
SRBIJA: Negić (libero), Marinović 3, Ristić (libero), Ivović 13, Jovović, Kujundžić 11, Batak 1, Perić, Nemanja Mašulović 5, Luburić, Stefanović 19, Veljko Mašulović 34, Kokeza, Nedeljković. Poeni - napad: 63, blok: 9, servis: 5, greške rivala: 29 (20 iz servisa).
Setovi: 25:19, 25:21, 21:25, 23:25, 14:16.
GRUPA C - TAMPERE
Sreda - 16. septembar
Danska - Srbija 2:3
Holandija - Finska sinoć
Četvrtak - 17.septembar
Srbija - Belgija 16.00
Finska - Estonija 19.00
TABELA: Finska 4 pobede (10 bodova), Belgija 3 (10), Srbija 3 (7), Danska 2(7), Holandija 0 (1), Estonija 0.
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