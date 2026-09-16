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AUTO SLETEO S PUTA, ZAVRŠIO POD TRIBINAMA STADIONA: Evo šta je sa putnicima

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 09. 2026. u 22:45

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DVE osobe povređene su večeras u Zagrebu kada je automobil sleteo s ulice, probio ogradu i uleteo na teren stadiona fudbalskog kluba Ponikve na kojem je bila u toku utakmica.

АУТО СЛЕТЕО С ПУТА, ЗАВРШИО ПОД ТРИБИНАМА СТАДИОНА: Ево шта је са путницима

Foto: Credit: HRVOJE POLAN / AFP / Profimedia

Prema rečima svedoka, automobil je velikom brzinom sleteo s puta dok je na stadionu u toku bila utakmica, ušao na prostor stadiona i zaustavio se ispod tribina.

Jedna povređena osoba je prevezena u KBC Zagreb, dok je druga prevezena u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice.

Dojavu o nesreći policija je primila u 20.10 sati, a na teren je izišla i Hitna pomoć.

Više informacija o uzroku nesreće i stanju povređenih trebalo bi da bude poznato nakon policijskog uviđaja.

Tanjug

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