AUTO SLETEO S PUTA, ZAVRŠIO POD TRIBINAMA STADIONA: Evo šta je sa putnicima

DVE osobe povređene su večeras u Zagrebu kada je automobil sleteo s ulice, probio ogradu i uleteo na teren stadiona fudbalskog kluba Ponikve na kojem je bila u toku utakmica.

Foto: Credit: HRVOJE POLAN / AFP / Profimedia

Prema rečima svedoka, automobil je velikom brzinom sleteo s puta dok je na stadionu u toku bila utakmica, ušao na prostor stadiona i zaustavio se ispod tribina.

Jedna povređena osoba je prevezena u KBC Zagreb, dok je druga prevezena u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice.

Dojavu o nesreći policija je primila u 20.10 sati, a na teren je izišla i Hitna pomoć.

Više informacija o uzroku nesreće i stanju povređenih trebalo bi da bude poznato nakon policijskog uviđaja.

Tanjug

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