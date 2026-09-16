VUČIĆ O PRESUDI: Teško mi je da poverujem da će presuda biti potvrđena, uveli su i treći stepen Ustavni sud tzv. Kosova

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obraća se naciji povodom presude vođama zločinačke OVK.

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On je izjavio večeras, nakon izricanja presude u Hagu četvorici bivših vođa tzv. OVK, koji su ukupno osuđeni na 81 godinu zatvora, da srpski narod nema razloga ni da se raduje ni da tuguje nego da strpljivo čekamo i da dobro razumemo poruke koje su stigle.

-Mi mislimo da ovde postoji apelaciono veće koje će da donese konačnu odluku. Ne. Ovde postoji još jedna instanca iznad apelacionog veća ovog takozvanog suda Kosova ili kosovskog suda u Hagu. ​Nećete verovati, to je Ustavni sud Kosova, rekao je Vučić u obraćanju.

On je naveo da čak i da presuda četvorici vođa tzv. OVK bude potvrđena, postoji i viši, odnosno treći stepen - Ustavni sud takozvanog Kosova, koji, kako je objasnio, presudu može da vrati na prvostepeno odlučivanje ukoliko nađe za shodno da je neko pravo Hašimu Tačiju ili bilo kom od osuđenih u prvostepenom ili drugostepenom postupku povređeno.

-Povređeno mu je pravo na korišćenje njegovog jezika -vratite na prvostepeni postupak. I oni su sad napravili celu vertikalu - od pretresnog do apelacionog veća, odnosno Ustavnog suda - pošto je to, kao što rekoh, sud takozvanog Kosova, i oni će sami da donose te odluke. ​Zato ne treba sa bilo kakvom euforijom ili na bilo koji način da prihvatamo sve ovo što se danas dogodilo, nego da strpljivo čekamo i da dobro razumemo poruke koje su stigle danas, rekao je Vučić.

On je podsetio da je u Haškom tribunalu u nekim slučajevima dolazilo do preinačenja, čak i ukidanja presuda, kako bi se umanjili zločini Hrvata.

-Mi smo, naravno, u samom Haškom tribunalu imali već presude gde Gotovina dobija 24 godine, ako se ne varam, a onda dođe do preinačenja te presude i ona bude ne samo umanjena za vreme provedeno u pritvoru, već bude oslobađajuća presuda, da ne bi ostao slučajno ni trag na tome da su Hrvati činili zločine, već da se zna da su samo Srbi morali da budu odgovorni, naveo je Vučić.

Dodao je da je isti slučaj bio sa brojnim albanskim zvaničnicima sa Kosova i Metohije, među kojima je i bivši veteran OVK Nasim Haradinaj.

- Isti slučaj je bio sa brojnim albanskim zvaničnicima i sa Naserom Orićem. Čak i da bude potvrđena presuda, u šta mi je teško da poverujem, imate treći stepen - kazao je on.