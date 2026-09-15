Veliki skandal! Pretili golmanu da će mu ubiti porodicu ako ne primi bar tri gola
Skandal potresa južnoamerički fudbal.
Nesvakidašnja situacija u Boliviji, golman Gvabire Manuel Ferel preko poruka na telefonu dobio jezive pretnje smrću za njega i njegovu porodicu.
Njegova ekipa je doživela ubedljiv poraz od Olvejz Redija (0:6), a trener Guabire Leonardo Eguez u javnost je izneo šokantne detalje.
"Ne možemo sprovesti ozbiljnu analizu kad su u pitanju pretnje smrću. Dešava se nešto sumnjivo i to treba istražiti. Sport je ukaljan. Moj golman je dobio pretnje da ću ubiti njega, suprugu i majku, ako ne plati određenu sumu novca ili ne primi barem tri gola na utakmici", rekao je Eguez.
Sinidkat je stao iza igrača.
"Ono što se dogodilo igraču Gvabire ne sme ostati neistraženo. Mora se postaviti jasan presedan u bolivijskom fudbalu", rekao je generalni sekretar Sindikata David Paniagua.
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