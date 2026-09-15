Nesuđeno pojačanje Zvezde postiglo het-trik: I to za jedno poluvreme, nacija bruji o njemu! (VIDEO)

Partiju karijere odigrao je iskusni fudbaler, koga je svojevremeno želeo šampion Srbije.

Kenjiro Matsuo / AFLO / Profimedia

Fudbaleri Kašima Antlersa bili su furiozni u Ligi šampiona Azije, pošto su deklasirali Njukasl Džetse rezultatom 7:1.

Koliko su dominirali u odnosu na rivala, svedoči da je već na poluvremenu na semaforu pisalo 5:0, a partiju karijere odigrao je svojevremeno želja Crvene zvezde, Aleksandar Čavrić.

Iskusni krilni fudbaler tokom cele sezone pruža konstantno dobre igre, iako je u timu Kašime ulazio je sa klupe u prvih sedam kola, kada je dao četiri gola. Sada je dobio priliku od prvog minuta i odigrao simultanku protiv Australijanaca. Za samo jedno poluvreme, postigao je het-trik.

Čavrić je postigao prvi gol u 11. minutu utakmice. Juta Micumura je presekao dodavanje, Tokuda je ostavio za Čavrića, a ovaj je pogodio sa nekih 20-ak metara za vođstvo Kašime.

Samo pet minuta kasnije, Kašima je vodila 2:0. Micumura je bio ovog puta asistent, a Srbin ponovo zatresao mrežu. Nastavile su se nevolje za tim iz Australije, pošto je i Delijanov postigao autogol u 19. minutu, za nedostižnih 3:0.

Asistent prvog gola, Tokuda upisao se u 40. minutu, kada mu je asistirao Ogava. To je opet poljuljalo Njukasl, koji je primio i peti gol u prvom poluvremenu u 42. minutu, ko drugi nego opet Aleksandar Čavrić.

Odlučio je potom trener Kašime da izvede Čavrića na poluvremenu, nagradio je malo i druge igrače, a Tokuda (u 56. minutu) i Tagava (73. minut), su postigli nove golove za 7:0. Utešni pogodak za Njukasl je bio delo Vuda u 79. minutu.

Aleksandar Čavrić je, podsetimo, bio velika želja Crvene zvezde tokom 2022. godine. Šampion Srbije je dugo pokušavao da angažuje tadašnjeg igrača Slovana iz Bratislave. Crveno-beli su krenuli u totalnu ofanzivu, ali pregovori u tim danima nisu doneli plodan efekat.

Krilni fudbaler je vagao, dobio sa Marakane, ali je na kraju odlučio da karijeru nastavi u Aziji. Kao rezervnu opciju, Zvezda je odlučila da dovede Osmana Bukarija, koji je u prvoj epizodi "eksplodirao", međutim, u drugoj, kada se vratio iz Poljske, potpuno razočarao.

БОНУС ВИДЕО: Овако се у Мадриду славила 15. титула у Лиги шампиона