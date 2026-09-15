Beogradski fudbal zavijen u crno: Iznenadna smrt Vladana Radovanovića

Prerani odlazak Vladana Radovanovića.

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Fudbalski savez Beograda sa velikom tugom obaveštava sportsku javnost da je iznenada preminuo Vladan Radovanović, istaknuti fudbalski i futsal radnik i čovek koji je svoj život posvetio fudbalu.

Vladan je svoje prve fudbalske korake napravio u FK Resnik, gde je nastupao za omladinsku selekciju, a potom i za seniorski tim. Tokom igračke karijere nastupao je i za FK Kneževac.

Nakon toga postao je igrač futsala, u samim počecima razvoja ovog sporta u Srbiji. Nastupao je u Prvoj ligi za klubove Danijel SAT TV i KMF Karađorđe. Osvajač je velikog broja prestižnih futsal turnira u Srbiji, a bio je i pozivan u futsal reprezentacije Beograda i Srbije.

Nakon završetka futsal karijere, vratio se velikom fudbalu, i to veteranskom, u svoj FK Resnik, sa kojim je dugi niz godina nastupao u Prvoj ligi veterana.

Pamtićemo Vladana po velikoj ljubavi prema fudbalu, vedrom duhu, ali pre svega kao velikog druga i prijatelja.



