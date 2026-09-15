DVE STOLICE, JEDNA LISTA: Članica SNS-a na blokaderskoj listi, a nikada se nije ni iščlanila iz naprednjaka

Ovo je još jedan od slučajeva koji ozbiljno dovodi u pitanje ko se sve zapravo krije iza etikete ''nestranačkih kandidata''

Foto: Z. Jovanović

Anđelka Bulatović, koja se nalazi na 132. mestu blokaderske liste, članica je Srpske napredne stranke u Novom Sadu još od 2012. godine, a kako saznaje Informer, iz SNS-a se nikada nije ni iščlanila!

I dok blokaderi mesecima pokušavaju da narodu prodaju priču o ''novim, nestranačkim ljudima'' i navodnoj distanci od svih postojećih stranaka, na njihovoj listi osvanula je žena koja je član SNS-a punih 14 godina!

Članstvo u naprednjacima očigledno nije predstavljalo nikakav problem da Bulatović prihvati kandidaturu na blokaderskoj listi. Jednom nogom u SNS-u, drugom na blokaderskoj listi.

Ovo je još jedan od slučajeva koji ozbiljno dovodi u pitanje ko se sve zapravo krije iza etikete ''nestranačkih kandidata'' i koliko je ta priča o apolitičnosti blokadera zaista verodostojna.

(24sedam)