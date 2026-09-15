Politika

DVE STOLICE, JEDNA LISTA: Članica SNS-a na blokaderskoj listi, a nikada se nije ni iščlanila iz naprednjaka

В.Н.

15. 09. 2026. u 18:09

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ovo je još jedan od slučajeva koji ozbiljno dovodi u pitanje ko se sve zapravo krije iza etikete ''nestranačkih kandidata''

ДВЕ СТОЛИЦЕ, ЈЕДНА ЛИСТА: Чланица СНС-а на блокадерској листи, а никада се није ни ишчланила из напредњака

Foto: Z. Jovanović

Anđelka Bulatović, koja se nalazi na 132. mestu blokaderske liste, članica je Srpske napredne stranke u Novom Sadu još od 2012. godine, a kako saznaje Informer, iz SNS-a se nikada nije ni iščlanila!

I dok blokaderi mesecima pokušavaju da narodu prodaju priču o ''novim, nestranačkim ljudima'' i navodnoj distanci od svih postojećih stranaka, na njihovoj listi osvanula je žena koja je član SNS-a punih 14 godina!

Članstvo u naprednjacima očigledno nije predstavljalo nikakav problem da Bulatović prihvati kandidaturu na blokaderskoj listi. Jednom nogom u SNS-u, drugom na blokaderskoj listi.

Ovo je još jedan od slučajeva koji ozbiljno dovodi u pitanje ko se sve zapravo krije iza etikete ''nestranačkih kandidata'' i koliko je ta priča o apolitičnosti blokadera zaista verodostojna.

(24sedam)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
11 GODINA IŠLA NA HEMOTERAPIJE - NIJE IMALA RAK! Pogrešna dijagnoza uništila život devojci (21): Pričali su mi da imam još 3 meseca

11 GODINA IŠLA NA HEMOTERAPIJE - NIJE IMALA RAK! Pogrešna dijagnoza uništila život devojci (21): "Pričali su mi da imam još 3 meseca