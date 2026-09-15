Crna Gora

KNEŽEVIĆ POSETIO GROB GENERALA MLADIĆA: Svaka ptica svome jatu i ja srpskom komandantu

Novosti online

15. 09. 2026. u 18:30

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LIDER Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević posetio je danas u Beogradu grob slavnog srpskog generala Ratka Mladića.

КНЕЖЕВИЋ ПОСЕТИО ГРОБ ГЕНЕРАЛА МЛАДИЋА: Свака птица своме јату и ја српском команданту

Foto: Printskrin

- Svaka ptica svome jatu

I ja srpskom komandantu - piše u objavi lidera DNP-a na društvenim mrežama.

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